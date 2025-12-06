Asesinan a transportista en Culiacán, su unidad se estrelló contra oficinas del ayuntamiento

El hombre había tratado de huir en su unidad, pero perdió el control y se estrelló contra parte del Ayuntamiento de Culiacán. Foto: (Redes sociales)

Un ataque armado en pleno centro de Culiacán dejó como saldo la muerte de un chofer de paquetería y el hallazgo de un vehículo de lujo con reporte de robo en la caja del camión. El incidente, que ocurrió la tarde del viernes 5 de diciembre frente al ayuntamiento, movilizó a fuerzas de seguridad y generó el cierre de la circulación en una de las principales avenidas de la ciudad, mientras la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las primeras diligencias.

En el interior del camión de la empresa Tresguerras, las autoridades localizaron un Jeep Mojave de color gris oscuro, modelo reciente y valuado en más de un millón y medio de pesos, que presuntamente contaba con reporte de robo. El hallazgo fue confirmado por personal forense y peritos, quienes realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo del conductor al anfiteatro estatal.

El ataque se registró entre las 17:00 y 18:00 horas, cuando el camión circulaba de sur a norte sobre la avenida Álvaro Obregón y, al llegar a la calle Miguel Hidalgo, fue interceptado por sujetos armados que viajaban en una motocicleta.

Testimonios citados por 24 Horas apuntaron a que los agresores dispararon contra el conductor, quien, pese a las heridas, intentó avanzar y terminó perdiendo el control del vehículo. El camión derribó un poste de luz, boyas y un botón de auxilio antes de estrellarse en la fuente del área verde frente al edificio municipal.

Elementos de la policía municipal y del Ejército Mexicano acudieron de inmediato al lugar, acordonaron la zona con cinta amarilla y solicitaron apoyo médico. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El cuerpo quedó en el asiento delantero, frente al volante, y fue retirado por personal del Servicio Médico Forense.

La agresión ocurrió en un horario de alta afluencia, lo que provocó alarma entre los transeúntes y trabajadores del ayuntamiento. Las autoridades mantuvieron cerrada la circulación en el tramo comprendido entre Obregón y Juárez, mientras la Fiscalía General del Estado de Sinaloa resguardaba la escena y recolectaba pruebas para la carpeta de investigación.

Hasta el cierre del reporte, no se habían detallado documentos ni posibles vínculos del conductor con el vehículo de lujo hallado en la caja del camión. La Fiscalía definirá las diligencias periciales y continuará con la investigación para esclarecer los hechos y determinar la relación entre el camión de paquetería, el automóvil robado y el ataque armado.