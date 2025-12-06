México

Alito Moreno no cierra la puerta a ir en coalición para las próximas elecciones: “La militancia del PRI no se rinde”

El PRI instaló el IX Consejo Político Nacional donde se aseguró que el tricolor sigue siendo un partido de oposición “fuerte”

Alejandro Moreno, líder nacional del
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, insiste en que para las próximas elecciones la oposición podría ir en coalición. (Foto: X/Senadores PRI)

Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró su exhortación a los partidos de oposición para construir una coalición de cara a los próximos comicios, su mensaje se dio frente a la militancia que acudió al IX Consejo Político Nacional la tarde de este viernes 5 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que hace unas semanas, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, manifestó su rechazo a una posible alianza rumbo a las elecciones de 2027, aunque en múltiples ocasiones ha declarado de forma pública que no avala una alianza formal con el priismo, Alito Moreno aún mantiene la esperanza.

Alejandro Moreno no descarta una alianza “fuerte” de oposición frente a Morena

En redes sociales tanto del dirigente como del PRI han comenzado a circular distintos mensajes en torno al encuentro, mismo donde Alejandro Moreno calificó al tricolor como un partido que puede hacerle frente a Morena:

La militancia del PRI no se rinde, da la batalla todos los días y defiende al pueblo con cercanía, con compromiso y con corazón. ¡Somos la única opción de la oposición!

Alejandro Moreno aseguró que el
Alejandro Moreno aseguró que el PRI es la fuerza política de oposición que le hace frente a Morena. (Foto: X/ Senadores PRI)

En un video compartido por la periodista Azucena Uresti, se puede escuchar al también senador asegurar que aún pueden formar una coalición fuerte:

“Podemos e iremos a la contienda como una fuerza política fuerte… Pero no descartamos que si la coyuntura y la voluntad de las fuerzas políticas que se dicen de oposición están dispuestos a construir, a dialogar y a sumar en un proyecto de unidad, podremos construir la coalición político-ciudadana partidista más importante de la historia del México moderno”.

El dirigente priista destacó que una coalición solo tendría sentido como “una herramienta para ganar y servir a México”, aseguró que el PRI actúa movido por la necesidad de impulsar causas superiores a las siglas de cualquier partido y no por “cálculos mezquinos”.

Senadores del PRI destacan encuentro en el IX Consejo Político Nacional

A través de su cuenta de X, los senadores del tricolor han destacado el encuentro con Alejandro Moreno:

Frente a un régimen que presume fuerza pero gobierna con miedo, el PRI Nacional mantiene la convicción intacta de que la democracia se defiende enfrentando abusos, no aplaudiéndolos”.

Pese a rechazo del PAN
Pese a rechazo del PAN sobre posible coalición, Alito Moreno no la descarta. (Foto: X/Senadores PRI)

Acusaron que el gobierno mexicano intenta intimidar a políticos de oposición: “Aun con amenazas, persecuciones o presiones, en el PRI, nadie se raja. Porque México exige valentía, no sumisión”.

Advirtieron que avanzan con “rumbo” y seguirán “haciéndole frente” al partido oficialista.

Jorge Romero pone distancia con el PRI, descarta coalición

En el evento de relanzamiento de Acción Nacional llevado a cabo en octubre, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, anunció que el partido no continuará con alianzas políticas para las elecciones de 2027 y contiendas futuras, ya que ahora el objetivo será competir y obtener triunfos en solitario:

“Comenzamos hoy una nueva era, en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura".

Las tensiones entre PAN y PRI se han intensificado, evidenciando una fractura irreversible en la coalición opositora, entre las acusaciones más recientes de Alito Moreno se encuentran los señalamientos contra tres senadores del blanquiazul por votar a favor del nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto es lo más relevantes sobre lo dicho por Alito Moreno en el encuentro del PRI

  1. “Alito” Moreno, líder del PRI, llamó nuevamente a los partidos de oposición a formar una coalición para las próximas elecciones, pese a la negativa actual del PAN.
  2. El PRI defiende su postura ante el gobierno, denuncian intentos de intimidación y reafirmaron su convicción de enfrentar al partido oficialista.
  3. La relación entre PAN y PRI atraviesa una fractura profunda, acentuada por recientes acusaciones de Alito Moreno contra senadores panistas que apoyaron el nombramiento de Ernestina Godoy en la FGR.

