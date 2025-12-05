México

Temblor en Baja California Sur hoy: se registra sismo en Santa Rosalia

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 1:59 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Santa Rosalia ubicado en Baja California Sur.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 1:59 de este 5 de diciembre a 69 km al noreste del municipio y tuvo una profundidad de 9.6 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 27.921 grados de latitud y -112.023 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿20 formas distintas de medir un mismo fenómeno?

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según diferentes factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cómo le fue a Pato O’Ward en la primera práctica del GP de Abu Dhabi?

McLaren aprovechó la participación del mexicano en una sesión que también reunió a nueve pilotos novatos y de reserva

¿Cómo le fue a Pato

Melenie Carmona responde a Pati Chapoy tras desaprobar sus declaraciones sobre Alicia Villarreal: “Mi mamá no me mantiene”

La titular de “Ventaneando” mandó un contundente mensaje a la joven, esto luego de que ella se sinceró sobre cómo ha cambiado su relación con su mamá tras su nuevo romance

Melenie Carmona responde a Pati

Festival Navidad Mexicana 2025: todo sobre la feria GRATUITA de artesanías y gastronomía en CDMX

Te decimos los horarios, sede y detalles de lo que habrá para que no te la pierdas

Festival Navidad Mexicana 2025: todo

Efectos secundarios de la creatina: cuáles son los más comunes y cómo prevenirlos

Este suplemento puede ayudar a obtener masa muscular

Efectos secundarios de la creatina:

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se pueden registrar hoy 5 de diciembre?

El programa otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte: CBP incauta

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Descubre la plaza de CDMX

Descubre la plaza de CDMX con nevadas artificiales, talleres y fotos con Santa esta Navidad 2025

Melenie Carmona responde a Pati Chapoy tras desaprobar sus declaraciones sobre Alicia Villarreal: “Mi mamá no me mantiene”

Festival Navidad Mexicana 2025: todo sobre la feria GRATUITA de artesanías y gastronomía en CDMX

La Granja VIP EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 05 de diciembre

Ángela Aguilar se emociona durante su concierto al recordar su vida en Los Ángeles

DEPORTES

El sorteo de México 86:

El sorteo de México 86: el evento que cambió de sede por el terremoto 1985

Cuáles son las selecciones que no se pueden enfrentar a México en el mundial 2026

¿Cómo le fue a Pato O’Ward en la primera práctica del GP de Abu Dhabi?

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 5 de diciembre

A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México