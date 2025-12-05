México

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del jueves 4 de diciembre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y45617

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:55

Estatus: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4220

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:20

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1150

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 10:35

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4900

Destino: Guatemala

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:35

Estado: Demorado

Vuelo: VB1182

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:15

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1104

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:30

Estado: Demorado

Vuelo: AV45

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 13:50

Estado: Cancelado

Vuelo: AV73

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 13:50

Estatus: Cancelado

Vuelo: DL645

Destino: Detroit

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 13:55

Estatus: Demorado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 18:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

También llevaban bolsas con posible metanfetamina

Detienen a dos presuntos miembros

Cómo podría afectar la Ley de Aguas Nacionales a consumidores, empresas y agricultores

Con esta reforma, se elimina la posibilidad de que particulares compren, transfieran o negocien concesiones

Cómo podría afectar la Ley

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Dashia Rocío “N” fue internada en prisión preventiva después de que la víctima pagó la extorsión, revelaron autoridades judiciales mexiquenses

Procesan a joven que se

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

El empresario y amigo cercano de la artista aclaró que nunca reveló detalles personales y cuestionó los motivos detrás de las declaraciones de la periodista sobre la vida de Paulina Rubio

Óscar Madrazo explota contra Maxine

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

La británica se pronunció sobre la experiencia de cantar “Oye mi amor” junto al mexicano

Dua Lipa manda adulador mensaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a joven que se

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

ENTRETENIMIENTO

Óscar Madrazo explota contra Maxine

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

Los actores más populares de Televisa que están en OnlyFans: esto es lo que cobran

Andrea Rodríguez podría quedar fuera de Hoy tras cinco años de producir el matutino de Televisa

La canción más sonada en Spotify México este día

DEPORTES

Este es el resultado que

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX, Monterrey y Guadalajara

La reacción de Lalo Camarena al desconocimiento del CMB hacia Terence Crawford: “Pierde mucho más”

Marion Reimers critica a Chicharito Hernández tras su penal fallado: “Pensó más en sí mismo que en el equipo”

Atlas presenta a Manuel Capasso como su nuevo refuerzo