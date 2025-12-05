México

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Las autoridades aseguraron un arsenal, cargadores, una camioneta y municiones

Guardar
Arsenal incautado por las autoridades.
Arsenal incautado por las autoridades. (FOTO: CBP)

Las autoridades estadounidenses asestaron un nuevo golpe al tráfico ilegal de armas hacia México luego de que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) confiscaron armas, cargadores y municiones en el Puerto de Entrada de Lerdo, Texas.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento se dio bajo el despliegue de la Operación Frontera Norte el pasado 2 de diciembre, cuando agentes asignados al Puente Juárez-Lincoln detectaron una camioneta Toyota Tacoma 2025 que se dirigía a territorio mexicano. El vehículo, junto con un remolque utilitario fue sometido a un escaneo no intrusivo y revisión con binomios caninos, como parte de los protocolos reforzados contra el contrabando de armas.

Tras una inspección física más detallada, los oficiales localizaron lo siguiente:

  • 11 pistolas
  • 10 cargadores
  • una empuñadura de pistola
  • 21 cartuchos de distintos calibres

Así mismo aseguraron:

  • Una camioneta
  • Un remolque

Investigación por tráfico de armas

Las armas, municiones y componentes fueron incautados por agentes de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), mientras que agentes especiales de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal para identificar a los responsables y determinar la red detrás del intento de contrabando.

| Jovani Pérez / Infobae
| Jovani Pérez / Infobae México

Tras los hechos, el director del Puerto de Entrada de Laredo, Alberto Flores, destacó que esta acción refleja los esfuerzos para frenar el flujo de armas ilegales que alimentan la violencia en ambos lados de la frontera.

“Esta incautación refleja la dedicación de nuestros oficiales para mantener seguras a nuestras comunidades fronterizas”, señaló Flores.

Un foco permanente: el flujo de armas hacia México

El decomiso se suma a una larga lista de aseguramiento que ponen en evidencia un problema persistente: el trasiego de armamento desde Estados Unidos hacia México, un fenómeno que ha sido identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales factores que fortalecen a los grupos criminales.

Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

De acuerdo con los informes oficiales de las secretarías federales mexicanas e incluso por propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, una gran parte de las armas utilizadas por organizaciones delictivas en México provienen del mercado estadounidense, ya sea por compras legales que terminan en el mercado negro o por redes especializadas en el contrabando transfronterizo.

400 armas más fueron aseguradas en el paso de Texas-México

El pasado mes de octubre, autoridades de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de 400 armas de fuego que iban a ser enviadas a México.

Por medio de un comunicado oficial del embajador Ronald Johnson, los responsables del traslado de armas fueron detenidos y dicho aseguramiento fue resultado de una colaboración entre las naciones.

El material asegurado (X/@USAmbMex)
El material asegurado (X/@USAmbMex)

“Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción“, compartió el embajador en su perfil de X.

Sheinbaum celebra acciones de EEUU para frenar el tráfico de armas

En fechas recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el alcance del nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de armas hacia territorio nacional es todo un éxito.

Sheinbaum indicó que el acuerdo
Sheinbaum indicó que el acuerdo establece la extensión del uso de la plataforma eTrace y de tecnología de imágenes balísticas hacia el Gobierno federal y los 32 estados de la República. (Infobae México / Jovani Pérez)

Durante Las Mañaneras del Pueblo, la mandataria ha calificado en diversas ocasiones como “un acuerdo muy importante”, al subrayar que por primera vez, Washington se comprometió a intensificar operativos en su propio territorio para frenar la entrada de armamento al país.

“Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México”, señaló Sheinbaum.

Temas Relacionados

Tráfico de ArmasTexasEEUUMéxicoClaudia SheinbaumNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Procesaron a nutriólogo por caso Ayotzinapa; familiares exigen respeto a sus derechos y un juicio imparcial

Irving “N” fue detenido en Iguala y enfrenta acusaciones de delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas

Procesaron a nutriólogo por caso

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Cuál es el mejor lugar para tener una nochebuena en casa?

La elección del sitio dentro del hogar influye directamente en la salud y el colorido de esta planta

¿Cuál es el mejor lugar

La calidad del aire en la CDMX este 5 de diciembre

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

La calidad del aire en

Ángela Aguilar se emociona durante su concierto al recordar su vida en Los Ángeles

Durante su más reciente show, la cantante dedicó unas palabras a su historia personal en esa ciudad

Ángela Aguilar se emociona durante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos en inmuebles

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar se emociona durante

Ángela Aguilar se emociona durante su concierto al recordar su vida en Los Ángeles

Cazzu confiesa admirar a Belinda, así impactó la mexicana en la juventud de la cantante

Heavy Metal X’Mas llega al Circo Volador en diciembre: estos son los precios oficiales

Eleazar Gómez arremete contra Kim Shantal en La Granja VIP

Elenco completo de ‘Mirreyes vs Godínez’ se reúne para un especial de Navidad este 2025

DEPORTES

A qué hora estarán disponibles

A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025