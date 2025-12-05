Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

Arsenal incautado por las autoridades. (FOTO: CBP)

Las autoridades estadounidenses asestaron un nuevo golpe al tráfico ilegal de armas hacia México luego de que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) confiscaron armas, cargadores y municiones en el Puerto de Entrada de Lerdo, Texas.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento se dio bajo el despliegue de la Operación Frontera Norte el pasado 2 de diciembre, cuando agentes asignados al Puente Juárez-Lincoln detectaron una camioneta Toyota Tacoma 2025 que se dirigía a territorio mexicano. El vehículo, junto con un remolque utilitario fue sometido a un escaneo no intrusivo y revisión con binomios caninos, como parte de los protocolos reforzados contra el contrabando de armas.

Tras una inspección física más detallada, los oficiales localizaron lo siguiente:

11 pistolas

10 cargadores

una empuñadura de pistola

21 cartuchos de distintos calibres

Así mismo aseguraron:

Una camioneta

Un remolque

Investigación por tráfico de armas

Las armas, municiones y componentes fueron incautados por agentes de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), mientras que agentes especiales de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal para identificar a los responsables y determinar la red detrás del intento de contrabando.

| Jovani Pérez / Infobae México

Tras los hechos, el director del Puerto de Entrada de Laredo, Alberto Flores, destacó que esta acción refleja los esfuerzos para frenar el flujo de armas ilegales que alimentan la violencia en ambos lados de la frontera.

“Esta incautación refleja la dedicación de nuestros oficiales para mantener seguras a nuestras comunidades fronterizas”, señaló Flores.

Un foco permanente: el flujo de armas hacia México

El decomiso se suma a una larga lista de aseguramiento que ponen en evidencia un problema persistente: el trasiego de armamento desde Estados Unidos hacia México, un fenómeno que ha sido identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales factores que fortalecen a los grupos criminales.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

De acuerdo con los informes oficiales de las secretarías federales mexicanas e incluso por propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, una gran parte de las armas utilizadas por organizaciones delictivas en México provienen del mercado estadounidense, ya sea por compras legales que terminan en el mercado negro o por redes especializadas en el contrabando transfronterizo.

400 armas más fueron aseguradas en el paso de Texas-México

El pasado mes de octubre, autoridades de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de 400 armas de fuego que iban a ser enviadas a México.

Por medio de un comunicado oficial del embajador Ronald Johnson, los responsables del traslado de armas fueron detenidos y dicho aseguramiento fue resultado de una colaboración entre las naciones.

El material asegurado (X/@USAmbMex)

“Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción“, compartió el embajador en su perfil de X.

Sheinbaum celebra acciones de EEUU para frenar el tráfico de armas

En fechas recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el alcance del nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de armas hacia territorio nacional es todo un éxito.

Sheinbaum indicó que el acuerdo establece la extensión del uso de la plataforma eTrace y de tecnología de imágenes balísticas hacia el Gobierno federal y los 32 estados de la República. (Infobae México / Jovani Pérez)

Durante Las Mañaneras del Pueblo, la mandataria ha calificado en diversas ocasiones como “un acuerdo muy importante”, al subrayar que por primera vez, Washington se comprometió a intensificar operativos en su propio territorio para frenar la entrada de armamento al país.

“Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México”, señaló Sheinbaum.