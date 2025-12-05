Lilly Téllez y Álvarez Máynez pelean en redes por la votación de MC para titular de la FGR

Lilly Téllez y Jorge Álvarez Máynez protagonizaron un cruce de acusaciones en redes sociales tras la votación sobre la FGR. Crédito: IG @alvarezmaynez |PAN senado.

El voto de Movimiento Ciudadano a favor de Ernestina Godoy como próxima titular de la FGR detonó un enfrentamiento público entre la senadora Lilly Téllez y el líder de MC, Jorge Álvarez Máynez. El desacuerdo, visible en la red social X, expuso diferencias de fondo entre las posturas opositoras en el Senado.

Por la tarde del 3 de diciembre, Lilly Téllez señaló el respaldo de Movimiento Ciudadano a la candidatura de la actual titular de la FGR, escribiendo: “MC votó a favor de Ernestina Godoy. Macchairos.”

La mañana siguiente, Álvarez Máynez respondió directamente:

El voto de Movimiento Ciudadano a favor de Ernestina Godoy como titular de la FGR desató críticas de parte de Lilly Téllez. (Crédito: Cuartoscuro)

“Senadora: Tanto @ClementeCH como @colosioriojas puntualizaron los cambios que el país necesita en materia de justicia. Mejor explique los votos de su partido. Para mí es un orgullo que nuestros senadores se distingan tanto de usted como del régimen al que ayudó a ganar en 2018.” Dijo Álvarez Máynez compartiendo una foto de Lilly Téllez junto con Andrés Manuel López Obrador.

La réplica de Téllez fue igual de frontal poco después:

“Mac Chairo @AlvarezMaynez:

1.- Cuando yo me di cuenta de que en morena son mafiosos, los aventé y he sido implacable opositora.

2.- En cambio, usted, ya a sabiendas de que son morenarcos, les dio sus votos ayer y lo hace a cada rato.

Oposición de canción.”

Jorge Álvarez Máynez no respondió al último tuit de Lilly Téllez.

El nombramiento de Godoy y sus primeras declaraciones como Fiscal General

El Senado aprobó el nombramiento de Ernestina Godoy como Fiscal General con 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra. Crédito: Cuartoscuro

Atrás del cruce de acusaciones, la jornada parlamentaria del pasado miércoles 3 de diceimbre reflejó otra vertiente del conflicto: la rapidez con la que se tramitó el asunto en el Senado. Se consideró de urgente resolución la terna para la FGR, con 75 votos a favor y 29 en contra.

El trámite exprés permitió que el debate, la presentación de propuestas y la votación se realizaran en una sola jornada. El procedimiento fast track fue objeto de acusaciones de parcialidad por parte de legisladores de las bancadas opositoras tradicionales, quienes pusieron en duda la independencia que Godoy podría mantener al frente del Ministerio Público federal.

La votación sobre la terna cerró con 97 votos a favor de Ernestina Godoy, 11 nulos y 19 en contra, lo que le otorgó la mayoría calificada requerida. Tras el conteo, Godoy rindió protesta ante el pleno y recibió la constancia que la acredita en el cargo para los próximos nueve años.

Ernestina Godoy aseguró que no habrá impunidad ni persecución política durante su gestión al frente de la FGR. REUTERS/Raquel Cunha

En esa misma jornada, la nueva fiscal tomó la palabra y afirmó: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que no habrá impunidad.”

Posteriormente, Godoy insistió en la importancia de la cooperación con otras instancias para fortalecer la autonomía de la institución, señalando: “La coordinación no implica subordinación.”

Ernestina Godoy, quien fue respaldada principalmente por Morena, PVEM y PT, prometió orientar su trabajo a la atención directa de las causas de la violencia y el fortalecimiento del trabajo de inteligencia, coordinando esfuerzos con el gabinete de seguridad federal y gobiernos estatales.