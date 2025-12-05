México

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 4 de diciembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Una nueva entrega de los sorteos de Chispazo ha dejado a la expectativa a jugadores y aficionados, quienes anhelan llevarse una jugosa recompensa. Los números de este emocionante juego ya han sido revelados por la Lotería Nacional ¡Acompáñanos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de este jueves 4 de diciembre!

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

06, 08, 11 y 23

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

03, 09, 12 y 13

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México

En este evento se definirá quiénes serán los primeros contrincantes a los que la selección mexicana enfrentará

A qué hora estarán disponibles

Senado aprueba en lo general la Ley de Aguas

Sigue las actualizaciones en vivo de la discusión del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas

Senado aprueba en lo general

Verificación vehicular Edomex: lista completa de nuevos precios por holograma

La iniciativa busca hacer más accesible el trámite obligatorio para automovilistas

Verificación vehicular Edomex: lista completa

¿El colágeno es efectivo para combatir el envejecimiento de la piel?

Expertos advierten que este componente sólo aporta beneficios visibles si se combina con hábitos saludables esenciales para mantener la firmeza y elasticidad cutánea

¿El colágeno es efectivo para

Elenco completo de ‘Mirreyes vs Godínez’ se reúne para un especial de Navidad este 2025

Esta edición navideña será estrenada en la pantalla chica este próximo viernes 5 de diciembre

Elenco completo de ‘Mirreyes vs
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos en inmuebles

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

ENTRETENIMIENTO

Elenco completo de ‘Mirreyes vs

Elenco completo de ‘Mirreyes vs Godínez’ se reúne para un especial de Navidad este 2025

Este era el supuesto sueldo de Odalys Ramírez en Cuéntamelo Ya, de Televisa

Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

El payaso ‘Pipirín’ prepara show en la CDMX: fecha y sede

Arlen Hernández, del podcast ‘La Patrona’, sufre quemaduras de segundo grado en el rostro al hacer un trend viral

DEPORTES

A qué hora estarán disponibles

A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025