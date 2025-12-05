Jaime Camil aparece en el Sorteo Mundial 2026 y mexicanos reaccionan con memes: “Esa no es tu familia”

(TUDN/X)

La ceremonia del sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026, celebrada en el Kennedy Center de Washington, ofreció un momento inesperado cuando el cantante y actor mexicano Jaime Camil tomó el micrófono ante la presencia de mandatarios, figuras del deporte y un público internacional.

El presentador fue captado y expresó su emoción por formar parte del evento.

Así fue el momento en que apareció

Durante la transmisión, se pudo ver cómo uno de los conductores principales cedió el micrófono a Jaime Camil apenas iniciaba la ceremonia, lo que generó una reacción sorpresiva entre los asistentes.

“Muy emocionado de estar aquí, es un evento importantísimo para saber como quedaron los equipos”, señaló el famoso.

(X)

Reacciones del público y memes

La intervención de Camil desató todo tipo de reacciones inmediatas en redes sociales y entre los espectadores.

(X)

Estos fueron algunos de los comentarios que inundaron X y las demás plataformas:

“¿Qué hace Jaime Camil ahí?“

“Ni que fueran los premios TV y Novelas”

“Un momento random”

“Esa no es tu familia”

“Entrevistaban a JaimeCamil antes que a Roberto Baggio jajajajajajajaja. Dios mío, este deporte está muertísimo".

(X)

Los asistentes demostraron asombro por el perfil artístico del invitado en un contexto deportivo. Medios presentes, incluyendo Infobae, recopilaron mensajes sorprendidos y algunos con tono de humor.

El post de Camil en el sorteo

En sus redes sociales, Camil compartió una fotografía junto a su hijo previo a la ceremonia. Acompañó la imagen con la cita:

“¡Qué locura estar aquí en Washington disfrutando de este histórico evento con mi hijo! 2026@fifaworldcupFINAL DRAW 🙌🏽🌎🌍 Mucha suerte a todas las naciones y que les toque en un buen grupo”.

(X)

¿Qué mexicanos están en el sorteo?

La presencia de personalidades mexicanas en Washington reflejó la relevancia del sorteo para el país anfitrión.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, estuvo acompañada por los gobernadores de los tres estados sede mexicanos: Pablo Lemus (Jalisco), Samuel García (Nuevo León) y Clara Brugada (Ciudad de México). Además, la mandataria fue captada junto al presidente de la FIFA (Gianni Infantino).

(Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)