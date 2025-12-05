Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, se burla de sus haters: “No los escucho desde aquí arriba”

La mexicana ha sido el centro de atención en la edición más controvertida en la historia del concurso de belleza internacional. (Infobae México / Jesús Avilés)

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, que la posicionó como la cuarta mexicana en obtener este título, se ha visto envuelto en una serie de controversias que amenazan con opacar su victoria.

A pesar de la euforia nacional tras su coronación el 20 de noviembre, la joven tabasqueña enfrenta acusaciones de fraude en el certamen, ataques personales y la sombra de una investigación judicial que involucra a figuras clave del concurso.

No obstante, Fátima Bosch parece estar tranquila con las críticas. Recientemente, la tabasqueña subió un video en las alturas de un edificio de Nueva York donde suelta la frase: “No los escucho desde aquí arriba”.

El caso Raúl Rocha que afectó la imagen de Fátima Bosch

La Miss Universo 2025 encara las críticas. Crédito: Redes de Fátima Bosch

Uno de los elementos más graves que rodean el triunfo de Fátima Bosch es la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene sobre Raúl Rocha Cantú, copropietario de la empresa responsable de Miss Universo.

Fue el periodista Carlos Loret de Mola quien reveló que Rocha Cantú enfrentaba acusaciones de tráfico de armas y de hidrocarburos, así como de colaborar con organizaciones criminales.

Loret de Mola detalló en su cuenta de X que el empresario “huachicoleó combustible desde Guatemala” y actuó como “suministrador de armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz”.

El caso Omar Harfouch

Omar Harfouch asegura que había más "mujeres bonitas" en Miss Universo 2025- IG

El certamen también se vio sacudido por la renuncia de Omar Harfouch, músico franco-libanés y juez de Miss Universo 2025, quien abandonó su puesto horas antes de la final. Harfouch denunció que un “jurado improvisado” ya había seleccionado a las treinta finalistas antes de que iniciara el concurso y, tras la victoria de Bosch, la calificó como “falsa ganadora”.

Además, Harfouch sugirió que la corona de la tabasqueña respondía a supuestos intereses económicos entre Raúl Rocha y Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima y alto ejecutivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Ante estas acusaciones, Bosch Hernández declaró: "Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos; por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario”.

Fátima Bosch se niega a renunciar a la corona de Miss Universo

(IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)

El arribo de Fátima Bosch a Nueva York marcó el inicio de su mandato como Miss Universo 2025, en medio de una controversia que ha puesto en entredicho la legitimidad de su triunfo y el futuro mismo del certamen.

Al ser abordada por los medios de comunicación en Nueva York, Fátima Bosch respondió con firmeza a los rumores y cuestionamientos: “Cuando hay una verdad clara no es necesario estar defendiéndose constantemente. Sin embargo, al tener una voz, también es importante usarla. Aprovecho este espacio para decir que muchas personas saben que todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso. Mi triunfo generó polémica, pero cuando alguien rompe moldes y estereotipos, como lo está haciendo hoy Miss Universo, eso suele incomodar”.