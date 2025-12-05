Exatlón México: quién gana el Juego de Salvación hoy 5 de diciembre

CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

Triunfar en la Batalla de Salvación es decisivo dentro de la dinámica de Exatlón México, ya que esta competencia semanal define gran parte de la estrategia de los equipos para evitar que uno de sus integrantes quede en riesgo en el Duelo de Eliminación.

La jornada del pasado viernes 28 de noviembre marcó un punto de inflexión durante la novena semana de competencia, enfrentando a los equipos en un duelo donde cada acierto podía cambiar el rumbo del juego y el ánimo colectivo antes del domingo.

A las puertas del estreno de un nuevo episodio el 5 de diciembre, las previsiones y apuestas abundan en redes sociales.

Diversos seguidores y comunidades especializadas auguran que serían “los rojos” quienes se quedarían hoy con la Batalla de Salvación. Sin embargo, el desenlace solo podrá comprobarse al sintonizar la transmisión oficial o los resúmenes publicados en las plataformas sociales del programa. La organización ha destacado que los factores pueden variar drásticamente y, aunque los spoilers en internet circulan con frecuencia, la mejor forma de conocer el resultado es mediante el seguimiento en tiempo real del show.

El equipo azul, que acumulaba varias bajas recientes y buscaba revertir su mala racha, logró la victoria en la más reciente Batalla por la Supervivencia al superar a sus rivales con un ajustado marcador de 10-9. La serie se desarrolló con alternancias en el marcador y una presión constante, según relataron los organizadores del programa. En los momentos cruciales, los atletas azules mostraron mayor temple, especialmente durante los lanzamientos finales, lo que les permitió asegurar una semana más a sus integrantes fuera de la zona de eliminación.

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

Por su parte, la escuadra roja vivió la noche con la urgencia de no sumar una nueva amenaza al riesgo previo de eliminación, ya que Heber Gallegos estaba comprometido tras la pérdida sufrida el martes en la zona de peligro. Las reglas del Exatlón establecen que ganar la Batalla de Salvación no concede al equipo un premio material, sino el privilegio estratégico más valioso de la semana: proteger a uno de sus miembros y obligar al adversario a nominar a uno de los suyos para el Duelo de Eliminación.

Así, cada edición de esta competencia se convierte en una batalla táctica cuyo impacto repercute en la permanencia y la moral de los equipos.

En medio de los movimientos más destacados de la semana, Mati arrasó con los circuitos y sumó su cuarta medalla femenil en la novena temporada, imponiendo un récord de velocidad y eficacia que la consolida como una de las figuras más eficientes y temidas dentro de la pista.

Dónde ver Exatlón México hoy

Mientras todo esto sucede, el público permanece atento a cada desarrollo. Para quienes deseen seguir en vivo el avance de la competencia, Azteca Uno transmite Exatlón México de lunes a viernes a las 19:00 horas y los domingos a partir de las 18:00, tanto por televisión abierta como por la plataforma digital de TV Azteca.

El próximo Domingo de Eliminación está programado para el 7 de diciembre a las 20:30 (hora centro de México).