México

Exatlón México: quién gana el Juego de Salvación hoy 5 de diciembre

El programa tiene un panorama de eliminación desde los viernes

Guardar
CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)
CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

Triunfar en la Batalla de Salvación es decisivo dentro de la dinámica de Exatlón México, ya que esta competencia semanal define gran parte de la estrategia de los equipos para evitar que uno de sus integrantes quede en riesgo en el Duelo de Eliminación.

La jornada del pasado viernes 28 de noviembre marcó un punto de inflexión durante la novena semana de competencia, enfrentando a los equipos en un duelo donde cada acierto podía cambiar el rumbo del juego y el ánimo colectivo antes del domingo.

A las puertas del estreno de un nuevo episodio el 5 de diciembre, las previsiones y apuestas abundan en redes sociales.

Diversos seguidores y comunidades especializadas auguran que serían “los rojos” quienes se quedarían hoy con la Batalla de Salvación. Sin embargo, el desenlace solo podrá comprobarse al sintonizar la transmisión oficial o los resúmenes publicados en las plataformas sociales del programa. La organización ha destacado que los factores pueden variar drásticamente y, aunque los spoilers en internet circulan con frecuencia, la mejor forma de conocer el resultado es mediante el seguimiento en tiempo real del show.

El equipo azul, que acumulaba varias bajas recientes y buscaba revertir su mala racha, logró la victoria en la más reciente Batalla por la Supervivencia al superar a sus rivales con un ajustado marcador de 10-9. La serie se desarrolló con alternancias en el marcador y una presión constante, según relataron los organizadores del programa. En los momentos cruciales, los atletas azules mostraron mayor temple, especialmente durante los lanzamientos finales, lo que les permitió asegurar una semana más a sus integrantes fuera de la zona de eliminación.

Los lunes están destinados a
Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

Por su parte, la escuadra roja vivió la noche con la urgencia de no sumar una nueva amenaza al riesgo previo de eliminación, ya que Heber Gallegos estaba comprometido tras la pérdida sufrida el martes en la zona de peligro. Las reglas del Exatlón establecen que ganar la Batalla de Salvación no concede al equipo un premio material, sino el privilegio estratégico más valioso de la semana: proteger a uno de sus miembros y obligar al adversario a nominar a uno de los suyos para el Duelo de Eliminación.

Así, cada edición de esta competencia se convierte en una batalla táctica cuyo impacto repercute en la permanencia y la moral de los equipos.

En medio de los movimientos más destacados de la semana, Mati arrasó con los circuitos y sumó su cuarta medalla femenil en la novena temporada, imponiendo un récord de velocidad y eficacia que la consolida como una de las figuras más eficientes y temidas dentro de la pista.

Dónde ver Exatlón México hoy

Mientras todo esto sucede, el público permanece atento a cada desarrollo. Para quienes deseen seguir en vivo el avance de la competencia, Azteca Uno transmite Exatlón México de lunes a viernes a las 19:00 horas y los domingos a partir de las 18:00, tanto por televisión abierta como por la plataforma digital de TV Azteca.

El próximo Domingo de Eliminación está programado para el 7 de diciembre a las 20:30 (hora centro de México).

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum destaca reunión con Trump y Carney: acuerdan seguir trabajando en materia comercial

Tras evento del Sorteo del Mundial 2026 los mandatarios de México, EEUU y Canadá sostuvieron un encuentro

Sheinbaum destaca reunión con Trump

Estas son las series de moda en Netflix México hoy

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

Estas son las series de

DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

En el curso también participaron Fuerzas Armadas estadounidenses para la desactivación de explosivos

DEA y seguridad pública de

México: cotización de cierre del euro hoy 5 de diciembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

La enfermedad que atravesó Eduardo Manzano, “El Polivoz”, poco antes de morir

El actor de “Una Familia de Diez” murió a los 87 años

La enfermedad que atravesó Eduardo
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA y seguridad pública de

DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

EEUU acusa a exagentes de la DEA por “lavar” millones en criptomonedas y comprar drones para el CJNG

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Estas son las series de moda en Netflix México hoy

La enfermedad que atravesó Eduardo Manzano, “El Polivoz”, poco antes de morir

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

Así reaccionó Alicia Villarreal a las declaraciones de su hija Melenie Carmona sobre su romance con Cibad Hernández

DEPORTES

David Faitelson y Andrés Vaca

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en el Mundial 2026: “Extraordinario sorteo”

Edson Álvarez acepta que la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer a su rivales en el Mundial 2026

“Qué casualidad”: Javier Aguirre reacciona al resultado para México en el Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026

Cuáles han sido los grupos de México en la historia de los mundiales