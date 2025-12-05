México

Entre una selfie y un premio a la paz, así coincidieron por primera vez Sheinbaum, Trump y Carney en el Sorteo del Mundial 2026

El Sorteo ha sido el primer evento en el que coinciden los tres mandatarios

5 de diciembre de 2025;
5 de diciembre de 2025; Washington, Distrito de Columbia, EE.UU.; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se toman una foto en el escenario durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Crédito obligatorio: Amber Searls-Imagn Images

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney, se reunieron por primera vez de forma presencial esta mañana, al encabezar el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizó en Washington D.C.

Sheinbaum, Trump y Carney llegaron por separado al evento, en el Centro John F. Kennedy, y acompañados de sus respectivas comitivas, entre los que destacaron funcionarios y gobernadores.

No obstante, los tres encabezaron el inicio del Sorteo del Mundial, al ser los presidentes de los tres países sedes, por lo que fueron los primeros en seleccionar a algunos de los equipos que conformarán los 12 grupos que competirán en el campeonato de futbol.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió en el escenario a los tres presidentes, a quienes cuestionó sobre lo que significa para cada uno ser anfitrión de la Copa Mundial.

A esto último, Sheinbaum respondió que considera un orgullo que México sea sede del campeonato por tercera vez, asegurando que el país es “extraordinario, bello, mágico".

“Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”, agregó.

Fútbol - Copa Mundial de
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, D.C., EE.UU. - 5 de diciembre de 2025 El presidente de EE.UU., Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, posan para una foto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de sortear a sus respectivos países durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Pool via REUTERS/Dan Mullan

Trump recibe Premio de la Paz

Como parte del sorteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió el Premio de la Paz, un reconocimiento que entregó la FIFA por primera ocasión, debido a sus acciones para promover el cese del conflicto en la Franja de Gaza.

(L/R) US President Donald Trump
(L/R) US President Donald Trump looks on as he receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Stephanie Scarbrough / POOL / AFP)

Sheinbaum, Trump y Carney se toman selfie

Al finalizar su participación en el Sorteo, los tres mandatarios se tomaron una fotografía “selfie”, junto con Gianni Infantino, la cual generó polémica, en el mismo contexto de que es la primera imagen en la que aparecen juntos.

Posteriormente, Sheinbaum, Trump y Carney se sentaron juntos en el palco de la comitiva de Estados Unidos, donde se les vio disfrutando de las interpretaciones musicales y dialogando entre los tres, incluso riendo.

Soccer Football - FIFA World
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Canada's Prime Minister Mark Carney, Mexico's President Claudia Sheinbaum and U.S. President Donald Trump during the draw REUTERS/Kevin Lamarque

A esto se suma que Sheinbaum prevé tener su primera reunión en persona con Trump, meses después de que tenían agendado un encuentro en la Cumbre del G7, que se realizó en junio pasado, en Canadá.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos canceló el encuentro debido a temas de agenda.

De igual forma se reunirá con el primer ministro de Canadá, aunque no se ha especificado la hora o lugar de encuentro con ninguno de los dos mandatarios.

Esta mañana, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, reveló que entre los principales temas que tratará Sheinbaum con sus homólogos están la migración, el comercio, desarrollo económico y cooperación en materia de seguridad.

Agregó que Sheinbaum también sostendrá un diálogo con la comunidad mexicana residente en Estados Unidos y abordará asuntos prioritarios de la relación bilateral.

