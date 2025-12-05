Entre una selfie y un premio a la paz, así coincidieron por primera vez Sheinbaum, Trump y Carney en el Sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney, se reunieron por primera vez de forma presencial esta mañana, al encabezar el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizó en Washington D.C.
Sheinbaum, Trump y Carney llegaron por separado al evento, en el Centro John F. Kennedy, y acompañados de sus respectivas comitivas, entre los que destacaron funcionarios y gobernadores.
No obstante, los tres encabezaron el inicio del Sorteo del Mundial, al ser los presidentes de los tres países sedes, por lo que fueron los primeros en seleccionar a algunos de los equipos que conformarán los 12 grupos que competirán en el campeonato de futbol.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió en el escenario a los tres presidentes, a quienes cuestionó sobre lo que significa para cada uno ser anfitrión de la Copa Mundial.
A esto último, Sheinbaum respondió que considera un orgullo que México sea sede del campeonato por tercera vez, asegurando que el país es “extraordinario, bello, mágico".
“Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”, agregó.
Trump recibe Premio de la Paz
Como parte del sorteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió el Premio de la Paz, un reconocimiento que entregó la FIFA por primera ocasión, debido a sus acciones para promover el cese del conflicto en la Franja de Gaza.
Sheinbaum, Trump y Carney se toman selfie
Al finalizar su participación en el Sorteo, los tres mandatarios se tomaron una fotografía “selfie”, junto con Gianni Infantino, la cual generó polémica, en el mismo contexto de que es la primera imagen en la que aparecen juntos.
Posteriormente, Sheinbaum, Trump y Carney se sentaron juntos en el palco de la comitiva de Estados Unidos, donde se les vio disfrutando de las interpretaciones musicales y dialogando entre los tres, incluso riendo.
A esto se suma que Sheinbaum prevé tener su primera reunión en persona con Trump, meses después de que tenían agendado un encuentro en la Cumbre del G7, que se realizó en junio pasado, en Canadá.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos canceló el encuentro debido a temas de agenda.
De igual forma se reunirá con el primer ministro de Canadá, aunque no se ha especificado la hora o lugar de encuentro con ninguno de los dos mandatarios.
Esta mañana, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, reveló que entre los principales temas que tratará Sheinbaum con sus homólogos están la migración, el comercio, desarrollo económico y cooperación en materia de seguridad.
Agregó que Sheinbaum también sostendrá un diálogo con la comunidad mexicana residente en Estados Unidos y abordará asuntos prioritarios de la relación bilateral.