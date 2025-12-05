El precio de los centenarios de oro y onzas de plata en los distribuidores autorizados por Banxico

El costo de las monedas de oro y plata hoy (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el precio de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están los precios de las monedas de oro y plata para este viernes 5 de diciembre.

Centenarios y onzas

El Banco de México (Banxico) publica una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas instituciones bancarias tienen un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 82.200 pesos y vende en 95.200 pesos, este viernes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 1.092 pesos y venden en 1.192 pesos, este 5 de diciembre.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 85.020 pesos en compra y 100.430 pesos en venta; el Azteca de oro en 34.008 pesos la compra y 40.172 la venta; el Hidalgo de oro en 17.004 pesos en compra y 20.086 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1406.3 pesos la venta y 900.45 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 100.601 pesos y 1249 pesos, respectivamente, este viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Si estás interesado en comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían según el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el distribuidor.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

