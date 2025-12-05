México

Ebrard asegura que el T-MEC seguirá tras la revisión en 2026

Según Ebrard, las conversaciones más recientes con funcionarios de Estados Unidos confirman que la revisión programada para 2026 sigue en pie

Marcelo Ebrard viajó este jueves
Marcelo Ebrard viajó este jueves a EEUU junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: SE

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no está muerto, como sugirió esta semana el presidente Donald Trump.

A pesar de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de dejar morir el T-MEC, el titular de Economía afirmó que no existe ninguna señal concreta que apunte a la cancelación del acuerdo comercial.

Según Ebrard, las conversaciones más recientes con funcionarios de Estados Unidos confirman que la revisión programada para 2026 sigue en pie, y actualmente se desarrollan diálogos de escucha en territorio estadounidense con vistas a ese proceso.

El funcionario subrayó que, aunque el presidente estadounidense tiene la facultad de modificar el rumbo, hasta ahora no se ha comunicado ningún cambio de postura oficial.

¿Seguirá el T-MEC después de 2026?

En el marco de una conferencia de prensa posterior a la inauguración del Foro Ciencia y Tecnología en Sociedad, Ebrard destacó que en las consultas realizadas en México existe un consenso abrumador a favor de la continuidad del tratado.

“El 90 por ciento de las posturas de las consultas que se realizaron están a favor de que siga”.

El secretario de Economía también abordó el estado de las negociaciones arancelarias, señalando que, aunque la situación no es ideal, México se encuentra en el mejor de los escenarios posibles en comparación con el resto del mundo.

Ebrard añadió que la posición mexicana es incluso más favorable que la de Canadá en el contexto actual de relaciones comerciales.

Al referirse a la cooperación bilateral, Ebrard insistió en que “no hay señales de lo contrario pues sigue el trabajo con sus homólogos en EU”, reafirmando la continuidad de los esfuerzos conjuntos para mantener vigente el T-MEC.

México se mantiene al frente de la innovación, asegura Ebrard

Durante el Innova Fest 2025, celebrado en Morelos, se aseguró que México se mantiene como epicentro de un diálogo internacional enfocado en la cooperación científica y tecnológica. El evento, que reúne a más de 5.900 personas provenientes de 39 países y cuenta con la participación de más de 80 fondos de inversión, busca que las ideas de líderes globales impacten directamente en la economía y fortalezcan la colaboración en innovación.

Durante la inauguración, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó la entrega de los premios a la Innovación y Creadores del Futuro LATAM, reconociendo el talento como el principal recurso del país. En este contexto, Ebrard anunció la firma de un convenio entre el Fondo Soberano de México y Nafin, destinado a canalizar recursos hacia emprendedores y respaldar proyectos de transformación.

La apuesta de México por el conocimiento y la cooperación se refleja en la magnitud del evento y en la presencia de actores clave del ecosistema de innovación. El país se consolida así como sede de iniciativas que promueven el desarrollo a través de la ciencia y la tecnología, en un entorno que fomenta la inversión y el intercambio de ideas entre expertos de todo el mundo.

