Cazzu confiesa admirar a Belinda, así impactó la mexicana en la juventud de la cantante

La cantante argentina señaló que preferiría esperar otro momento para una colaboración, pues considera que el entorno actual puede afectar negativamente algún proyecto artístico

La cantante argentina señaló que preferiría esperar otro momento para una colaboración, pues considera que el entorno actual puede afectar negativamente algún proyecto artístico.

Durante la promoción de su tour “Latinaje”, Cazzu sorprendió al declarar públicamente que admira a Belinda y que la cantante mexicana fue una figura influyente en su preadolescencia. La artista argentina abordó con sinceridad este vínculo emocional durante una entrevista realizada en Colombia, en la que también compartió detalles personales sobre la crianza de su hija Inti y su actual etapa artística.

En el diálogo, Julieta Cazzuchelli explicó que conocer a la intérprete de “Heterocromía” representó un momento relevante, ya que para ella, la exestrella juvenil simbolizó una etapa formativa: “Ella representó como un momento bien importante de mi preadolescencia. Cuando apareció y su música eran bien importantes para muchas chicas de mi edad”, reveló la cantante durante la conversación difundida en el programa La Mega.

Julieta Caszzuchelli destacó el talento multifacético de la artista mexicana y el respeto mutuo por sus logros en la industria musical. (Infobae México)

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de un trabajo conjunto con Belinda, la cantante argentina manifestó que la colaboración resulta lejana, debido al contexto personal que ambas comparten. Las dos mantuvieron relaciones sentimentales con el músico mexicano Christian Nodal, situación que ha captado la atención mediática desde hace varios años. Belinda y Nodal sostuvieron una relación entre 2020 y 2022, etapa marcada por una amplia cobertura mediática, y después de la ruptura, el sonorense inició un vínculo con Julieta, con quien tuvo una hija.

Por lo tanto, Cazzu señaló que preferiría esperar otro momento para considerar una colaboración, pues considera que el entorno actual puede afectar negativamente el sentido de cualquier proyecto artístico entre ambas. “Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo este contexto de m**rd* que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, desaparezca. Creo que ella y yo... y todas las chicas involucradas en el ‘lore’ nosotras tenemos muchas cosas más en común que un chabón. Y la verdad es que me molesta vernos reducidas a eso... lo deja a todo en una posición perjudicial”, afirmó la cantante argentina, aludiendo al protagonismo que adquirió su vida privada en los medios.

Durante el encuentro, Cazzu no escatimó elogios para la trayectoria artística de Belinda, a quien describió como una profesional capaz de sostener una carrera en el mundo del espectáculo durante varios años: “Es bastante admirable cómo sostiene su carrera”, puntualizó la cantante.

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2025.- La cantante, rapera y compositora argentina Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Latinaje”.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Además, destacó el talento multifacético de la artista mexicana y el respeto mutuo por sus logros en la industria musical. “Ella es buenísima, creo que tiene otras facetas bastantes desarrolladas muy espectaculares como la actuación. Ella muy desenvuelta, muy copada. No la conozco tanto, la verdad, no creo que sea el mejor momento para como que sembrar algo que va a estar totalmente relacionado con algo que creo que ni ella ni yo queremos. Creo que ambas respetamos mucho lo que hemos conseguido por nuestros propios medios como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa”

La argentina concluyó que colaborar con Belinda sería viable si las condiciones fueran distintas y prevaleciera el reconocimiento por sus trayectorias.

