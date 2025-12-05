Beca Rita Cetina 2025: quiénes recibirán su pago el próximo martes 16 de diciembre

La Beca Rita Cetina para diciembre ya está aquí (Infobae)

La Beca Rita Cetina se entrega cada dos meses y está dirigida, por ahora, a estudiantes de secundaria pública, con el objetivo de cubrir gastos esenciales como libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y transporte entre el hogar y el plantel educativo.

El programa, alineado con otras Becas del Bienestar, busca asegurar que los adolescentes cuenten con los medios necesarios para concluir sus estudios. Los beneficiarios reciben 1,900 pesos mexicanos cada 2 meses.

Los alumnos que recibirán dinero el martes 16 de diciembre

(Jesús Avilés/ Infobae México)

El próximo martes 16 de diciembre, alumnos de secundaria pública en México cuyo apellido paterno comienza con la letra R recibirán el pago de la Beca Rita Cetina, un apoyo económico de mil 900 pesos que busca fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción en el nivel básico, según informó el Gobierno de México.

Este esquema de dispersión escalonada permite que los beneficiarios accedan a los recursos antes de las festividades de fin de año, conforme a lo dispuesto por las autoridades educativas y bancarias.

Calendario completo de la Beca Rita Cetina para diciembre del 2025

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

La ampliación de la Beca Rita Cetina para 2026 y 2027

La Beca Rita Cetina también va para alumnos de primaria y preescolar (Archivo)

El Gobierno de México anunció que la cobertura de la beca se ampliará en los próximos años. En 2026, el programa incorporará a alumnos de primaria de escuelas públicas mediante un sistema de inscripción gradual: en enero podrán registrarse quienes cursen cuarto, quinto y sexto grado, mientras que a partir de septiembre se habilitará el acceso para estudiantes de primero, segundo y tercer grado.

Para 2027, la beca también beneficiará a escolares de preescolar, lo que representa una expansión significativa en el apoyo a la educación pública.

Cómo aprovechar al máximo la Beca Rita Cetina dirigida a estudiantes de secundaria: tips financieros para adolescentes

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina está diseñada para apoyar económicamente a estudiantes de secundaria que destacan por su desempeño académico. Aprovechar al máximo este apoyo implica adoptar hábitos financieros responsables desde temprano.

El primer paso es elaborar un presupuesto sencillo. Haz una lista de tus ingresos, incluida la beca, y define los gastos mensuales, como material escolar, transporte o actividades extracurriculares. Esto permite visualizar en qué se utiliza el dinero y evita compras impulsivas.

Destina una parte de la beca al ahorro. Establece una meta, por ejemplo, adquirir una computadora o pagar un curso. Guardar una fracción cada mes ayuda a lograr objetivos de mediano plazo y enseña disciplina financiera.

Evita gastar el dinero en productos innecesarios. Antes de comprar, pregúntate si lo necesitas o si puedes esperar. Buscar alternativas, como ofertas o reutilizar útiles, también es recomendable.

Finalmente, comparte tus metas y hábitos financieros con tu familia. El acompañamiento de adultos contribuye a mantener el enfoque y recibir orientación en caso de dudas. Un manejo responsable de la Beca Rita Cetina prepara para futuros retos económicos.