SSC despliega operativo “Aguinaldo Seguro 2025” en las 16 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha este 1 de diciembre el operativo “Aguinaldo Seguro 2025”, un despliegue especial de vigilancia y prevención del delito que operará en las 16 alcaldías con el objetivo de proteger a la población durante la entrega de aguinaldos y gratificaciones de fin de año, periodo en el que tradicionalmente se incrementa la actividad económica y, con ello, el riesgo de delitos patrimoniales.

Para esta acción preventiva, la SSC anunció la participación de 14 mil 801 policías, quienes estarán apoyados por 978 vehículos oficiales, además de la presencia operativa del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) con 13 ambulancias y cinco motoambulancias. El dispositivo también contará con 47 motocicletas y con el apoyo aéreo de un helicóptero de los Cóndores, encargado de realizar sobrevuelos estratégicos para reforzar la vigilancia y atender emergencias de forma inmediata.

Como parte del operativo, la dependencia intensificará la seguridad en puntos donde se registra una mayor concentración de movimientos monetarios, como instancias gubernamentales, empresas privadas, sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras y tiendas departamentales. El objetivo, detalló la SSC, es inhibir los delitos de alto impacto como robos a cuentahabiente, a negocio y a transeúnte, que tienden a incrementarse en esta época.

Además, se reforzará la presencia policial en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en las terminales de autobuses, en el Metrobús y en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), con el fin de evitar asaltos y conductas delictivas en estaciones y paraderos que registran un alto flujo de personas durante diciembre.

Paralelamente, los equipos del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) mantendrán vigilancia permanente a través de las cámaras instaladas en toda la ciudad. Su labor será detectar cualquier anomalía, dar aviso inmediato a los policías en campo y coordinar la respuesta ante posibles emergencias.

Como parte del operativo, la SSC emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos reduzcan riesgos al recibir o manejar dinero en efectivo. Entre ellas, sugiere:

Realizar retiros únicamente en cajeros automáticos ubicados dentro de sucursales bancarias.

Efectuar movimientos financieros al interior de bancos, tiendas de autoservicio o zonas comerciales .

Evitar cajeros que presenten anomalías visibles o mecanismos extraños en la ranura del dispensador.

No utilizar cajeros por la noche y evitar lugares con poca afluencia.

La dependencia también invitó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, que permite solicitar el acompañamiento de un oficial al retirar grandes cantidades de dinero o al realizar la compra de un vehículo. Desde la aplicación también se puede consultar el número del cuadrante correspondiente para pedir apoyo inmediato.

Finalmente, la SSC puso a disposición de la población sus canales oficiales de atención en X, Facebook y TikTok, así como los servicios del Centro de Orientación Vial (OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) para brindar información adicional, alternativas viales y otras opciones de auxilio.