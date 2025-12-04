Sheinbaum avisa al Senado que asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Sheinbaum saldrá de México los días 4 y 5 de diciembre. | Presidencia

La Secretaría de Gobernación notificó este miércoles al Pleno del Senado que Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo Federal, tiene programado un viaje a Washington, capital de Estados Unidos, para participar en el sorteo final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Según el oficio recibido, la mandataria saldrá del país el jueves cuatro de diciembre y regresará el viernes cinco de diciembre de 2025.

El documento detalla que la participación de la presidenta mexicana responde a una invitación extendida por Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), dirigida a los jefes de Estado de los tres países anfitriones del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Sheinbaum se reunirá con Trump en Washington?

La agenda de Sheinbaum Pardo en la capital estadounidense estará centrada en las actividades oficiales vinculadas al sorteo.

La comunicación oficial subraya la relevancia de la presencia de la mandataria mexicana en este acto, en el que se definirán aspectos clave del campeonato mundial de fútbol que, en 2026, tendrá como sedes a las tres naciones norteamericanas.

Sheinbaum estará en el evento junto con Donald Trump. | Jovani Pérez

Sheinbaum viaja al sorteo por invitación del presidente de FIFA

La próxima visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Washington para el sorteo del Mundial 2026 reunirá a figuras destacadas tanto del ámbito político como del espectáculo, según anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum confirmó que su presencia en el evento responde a una invitación formal y que la agenda contempla la participación de líderes de los tres países anfitriones del torneo.

La presidenta explicó que el evento será breve y que su asistencia se limitará a la ceremonia tradicional en la que se determina el grupo que encabezará México.

Claudia Sheinbaum junto a Gianni Infantino. Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS

“Nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra, para ver qué grupo nos toca encabezar y ya después nos retiramos”, afirmó Sheinbaum.

En este contexto, subrayó la importancia simbólica de la ocasión, al señalar que “es un buen momento para que los dos presidentes y el ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”.

Sheinbaum detalló que, además de su participación, estarán presentes el primer ministro de Canadá y el presidente Trump, quienes, junto a ella, representarán a los países organizadores del Mundial.

La mandataria precisó que la invitación fue confirmada tras una conversación con el presidente de la FIFA y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que recibió la notificación del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”, destacó la presidenta.

En cuanto a la posibilidad de un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Sheinbaum aclaró que no está previsto y que, en caso de realizarse, “sería muy breve” y aún no se ha definido.

De este modo, la mandataria dejó claro que su viaje a Washington tendrá un carácter protocolario y estará enfocado en el sorteo del Mundial, sin agenda paralela confirmada con su homólogo estadounidense.