Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Diversas personas han sido capturadas por su presunta relación en el caso de huachicol fiscal (Archivo)

Uno de los sujetos detenidos por el caso denominado huachicol fiscal, una red de contrabando de combustible, es el capitán de navío Humberto Enrique L. A., un hombre al que un juez determinó no descongelar sus cuentas bancarias.

Los hechos fueron informados el 3 de diciembre, fue el juez Juan Mateo Brieba de Castro el que determinó que el sujeto que se desempeñó en su momento como director de supervisión de Aduanas Marítimas, no logró acreditar el interés jurídico necesario para obtener la medida cautelar.

Es por ello que el juez decidió que las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), continúan.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada, en virtud que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico suspensional para obtener la medida cautelar”, es parte de la decisión judicial.

Detenidos por caso de huachicol fiscal. (Captura de pantalla)

Las averiguaciones indican que Humberto Enrique sería el responsable de aparentar revisiones a buquetanques y con ello obtener ingresos que superna los 13 millones y medio de pesos en el periodo del 2020 al 2024.

Al parecer, el capitán de navío hacía uso de documentos falsos para realizar las simulaciones y con ello concretaba el contrabando de combustible. A dicho hombre le fueron detectados ingresos que no coincidían con sus actividades.

Cabe recordar que Humberto Enrique “L″ fue capturado y posteriormente enviado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, una cárcel de máxima seguridad en el Estado de México mejor conocido como El Altiplano.

Dicho hombre es uno de los 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal y otros de los implicados son:

Elementos de seguridad a las afueras del penal del Altiplano (X/@vicmanolete)

José “N”, supuesto operador financiero y accionista en la red de contrabando, mientras que Héctor Manuel “N” está relacionado con empresas identificadas como parte importante dentro de la red, según investigaciones periodísticas

También fue detenido Francisco Javier “N”, exdirector administrativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico.

Asimismo, otro de los sujetos capturados es de Manuel Roberto Farías Laguna, quien se desempeñaba como vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar) y es sobrino político del exsecretario de la mencionada institución, José Rafael Ojeda Durán.

En que consiste el huachicol fiscal

En su conferencia del 8 de septiembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso una de las formas en las que ingresan sustancias al país que luego se venden en el mercado nacional. Según la mandataria, el llamado huachicol fiscal se aprovecha de los mecanismos de importación vigentes en México.

Lo anterior ocurre principalmente mediante el uso de permisos temporales para introducir sustancias destinadas a ser transformadas antes de su comercialización dentro del territorio nacional.

Las acciones alcanzan incluso a empresarios de Estados Unidos, según compartió Claudia Sheinbaum en octubre pasado.