Monreal acusa “desinformación” sobre el dictamen de la Ley de Aguas: pide abrir debate en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal acusa desinformación respecto a dictamen de la Ley de Aguas Crédito:@RicardoMonrealA

El diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se posicionó respecto a su perspectiva en cuanto al discusión pública que se ha generado respecto a la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas, luego de que la mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025, agricultores llegaran a la Cámara de Diputados desde muy temprano, colocando tractocamiones a las afueras del recinto.

Sin embargo, en las últimas horas se reportó que los productores comenzaron a retirar sus vehículos, los cuales rodeaban parte del recinto legislativo; mientras que, el partido oficialista y aliados aseguran que la iniciativa presentada sí se ha discutido lo suficiente, por lo que ven viable adelantar la votación.

Ricardo Monreal ve prioritario discutir y llevar a votación iniciativa en materia de Aguas

Durante su intervención, Ricardo Monreal enfatizó que la legitimidad del procedimiento no está en duda: “Esta es una sesión para nosotros, prioritaria, por no llamarla definitiva... No es nada ilegal lo que estamos haciendo. Está dentro del procedimiento legislativo, del procedimiento parlamentario. Y también tenemos razones”.

“Hemos estado varios días escuchando por horas a los productores de este país, de todos los estados del país”, expresó Monreal. En ese marco, subrayó que la tarea de escuchar a los actores implicados se ha cumplido exhaustivamente.

La desinformación, según el zacatecano, ha alterado el debate, presentando posiciones sin fundamento real en el texto aprobado en comisiones la mañana de este miércoles: “Hay mucha desinformación sobre el contenido del dictamen que se aprobó hoy por la mañana en las comisiones. Tanta desinformación que se ha provocado una tergiversación grave sobre el propósito que tenemos por aprobar estos instrumentos jurídicos”.

Ricardo Monreal aseguró que se trata de "desinformación" lo dicho por distintos políticos sobre el dictamen aprobado en materia de Ley de Aguas. (Foto:Cámara de Diputados)

Morena no ve afectación para productores y agricultores

Ricardo Monreal insistió en que el espíritu de la legislación no afecta a los sectores rurales ni a las comunidades agrarias: “Nunca vamos a actuar contra productores, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, y que no hay una sola disposición, un solo artículo que afecte a las comunidades. Al contrario, reforzamos sus derechos, protegemos sus derechos y generamos condiciones para elevar al agua como el recurso y el derecho humano fundamental de la nación”.

El legislador también dejó clara la postura del grupo parlamentario sobre el combate al uso indebido del agua: “Eso sí, vamos a denunciar a los acaparadores, a los que monopolizan el agua. Vamos a ser muy fuertes en todos aquellos que han hecho del agua una mercancía y un negocio. Es la hora de hacerlo desde nuestro punto de vista. No puede ser que haya poblaciones que sufren por la carencia del agua y otros trafiquen de manera ilegal con este vital líquido”.

Monreal pide “confianza” a los productores

En conferencia de prensa, el diputado de Morena pidió un voto de confianza al sector productor: “No se dejen sorprender por los agoreros de la violencia. No se dejen sorprender por el populismo. No se dejen sorprender por las mentiras. No se dejen sorprender por lo que están diciendo, porque les vamos a demostrar, artículo por artículo, que lo que hicimos fue en beneficio de la gente”.

También aseguró que ningún productor será afectado: “Lo que queremos es preservar el derecho humano al agua. Y lo que queremos es que las comunidades, las poblaciones urbanas que no tienen agua tengan prioridad de hacer uso del agua”.