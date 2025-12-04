México

Dólar sigue en caída libre frente al peso y registra su valor más bajo en más de un año

El billete verde extiende su mala racha frente al peso mexicano y registra su precio más bajo en lo que va del 2025

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre de este martes 4 de diciembre a 18,22 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,36% si se compara con la cotización de la sesión previa de 18,29 pesos. Este precio rompe récord negativo para el billete verde en México el cuál no cotizaba en 18,22 desde julio de 2024 según reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,72% y en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 12,5%.

Respecto de jornadas previas, invirtió el resultado de la jornada anterior, en el que obtuvo una subida del 0,11%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general recientemente.

¿Cuáles eran los pronósticos del dólar para 2025?

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronosticó que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

(REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
(REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios son los que no recibirán el pago de diciembre

Este jueves comenzaron a entregarse los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre

Beca Rita Cetina 2025: qué

Revelan demanda de Nodal contra Cazzu y millonaria pensión en efectivo que le habría dado por más de un año

El cantante estaría acusando a la argentina de condicionar trámites de Inti a cambio de aumentos en depósitos y transferencias de dinero

Revelan demanda de Nodal contra

Senado aprobará en “fast track” la nueva Ley de Aguas, adelanta Adán Augusto López

“Vamos a proponer que se dispensen los trámites”, dijo el senador Adán Augusto López

Senado aprobará en “fast track”

Tras 24 horas de sesión la Cámara de Diputados aprueba dictamen de la Ley de Aguas: Senado prevé votarla en “Fast Track”

Aún con distintas demandas pendientes del sector productor, Morena, PT y PVEM aprobaron de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas

Tras 24 horas de sesión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 4 de diciembre: granjeros sorprendidos por nominación

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves en el reality show

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drones del CJNG: la preocupación

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Comandado Norte de EEUU y Gabinete de Seguridad se reunirán la próxima semana, revela Sheinbaum

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 4 de diciembre: granjeros sorprendidos por nominación

Five Nights at Freddy’s 2: qué clasificación tiene en México y cuántas escenas post-créditos tiene

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 4 de diciembre?

¡Casita de navideña a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

Olga Breeskin es hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente doméstico en Las Vegas

DEPORTES

Marion Reimers critica a Chicharito

Marion Reimers critica a Chicharito Hernández tras su penal fallado: “Pensó más en sí mismo que en el equipo”

Atlas presenta a Manuel Capasso como su nuevo refuerzo

CMLL abre el 2026 con jaula extrema: 16 luchadores arriesgan su máscara y su cabellera

¿Quiénes son los jugadores que dejaron huella en los cuatro grandes de la Liga MX?

UFC 323: dónde y cuándo ver las peleas de los mexicanos Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres