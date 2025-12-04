Esta vitamina puede obtenerse de manera natural o por medio de suplementos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunuqe muchas personas no lo saben la vitamina D cumple funciones clave en el organismo que van más allá de la salud ósea.

Y es que investigaciones recientes han identificado una relación entre la deficiencia de esta vitamina y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad.

Esta vinculación ha despertado el interés de la comunidad médica, quien advierte sobre la importancia de mantener niveles adecuados de vitamina D para prevenir alteraciones en el metabolismo y reducir factores de riesgo asociados a estos padecimientos.

Es por eso que aquí te contamos sobre la asociación entre dicho nutriente y estas alternaciones metabólicas, ya que puede ser un factor que estes ignorando y que tiene mayor impacto de lo que se piensa.

Una dieta balanceada puede aportar los niveles optimos de vitamina D aunque existen factores que pueden afectar su absorción. (Canva)

Por qué la deficiencia de vitamina D puede incrementar el riesgo de desarrollar padecimientos como la diabetes y la obesidad

Como mencionamos antes, la deficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diabetes y obesidad debido a diversos mecanismos biológicos.

Por un lado, la vitamina D interviene en la regulación del metabolismo de la glucosa y la función de la insulina, hormona clave para el control del azúcar en sangre.

En este sentido, una baja concentración de vitamina D puede afectar la sensibilidad de los tejidos a la insulina, lo que incrementa la resistencia a esta hormona y favorece la aparición de diabetes tipo 2.

Por su parte, en relación con la obesidad, la vitamina D influye en la proliferación y el funcionamiento de las células adiposas por lo que niveles insuficientes se relacionan con un mayor almacenamiento de grasa corporal y un desequilibrio en procesos metabólicos que favorecen el aumento de peso.

Además, las personas con obesidad suelen presentar menores niveles de vitamina D, produciéndose un círculo en el que la deficiencia y el exceso de peso se retroalimentan.

Investigaciones recientes sugieren que mantener niveles adecuados de vitamina D podría favorecer el metabolismo energético y contribuir en estrategias de prevención y manejo de enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad.

Una deficiencia de esta vitamina puede ser un factor que influya en el desarrollo de diabetes si se junta con otros factores. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo obtener y favorecer la absorción de vitamina D

Consumir alimentos ricos en vitamina D junto con grasas saludables (aceite de oliva, aguacate, frutos secos), ya que la vitamina D es liposoluble y su absorción mejora en presencia de grasas.

Mantener una dieta variada que incluya alimentos que facilitan la digestión y absorción de nutrientes.

Evitar el exceso de fibra o fitatos en la misma comida, que pueden dificultar la absorción de vitamina D de origen alimentario.

En caso de suplementos, seguir la indicación médica en cuanto a dosis y horario, preferiblemente con alguna comida principal.

La combinación de exposición solar controlada y una dieta equilibrada con fuentes de vitamina D favorece la prevención de su deficiencia.