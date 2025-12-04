¿Reggaeton o Corridos?: conoce las 10 canciones más escuchadas en Spotify México esta semana

Los usuarios de Spotify México han preferido a estos artistas esta semana. (Spotify)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo más escuchado en Spotify esta semana

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

La colaboración de Bogueto y Young Beef se ha consolidado como uno de los temas favoritos de los usuarios mexicanos de Spotify.

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)», interpretado por El Bogueto, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.489.652 reproducciones.

2. TU SANCHO

(Fuerza Regida, Fb)

Fuerza Regida

El exitazo de Fuerza Regida sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.283.206 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición segunda.

3. Marlboro Rojo

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Fuerza Regida

La melodía de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.266.649 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer puesto, lo que apunta a que va de salida.

4. 2+2 (w Victor Mendivil)

La canción se posicionó entre las favoritas de Spotify en México. (Captura de pantalla)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.215.076 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. SUIZA

Calle 24

«SUIZA» se ubica en la quinta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.180.778, lo que marca un hito en la carrera musical de Calle 24.

6. CHAVALITAS

Fuerza Regida regresa a la cima de las canciones favoritas de Spotify en México esta semana Crédito: YT/FUERZA REGIDA

Fuerza Regida

Tras acumular 1.154.115 reproducciones, «CHAVALITAS» de Fuerza Regida se mantiene en sexto lugar.

7. Ya Borracho

(Rancho Humilde)

Herencia De Grandes

Un número tan favorable como 1.046.784 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Herencia De Grandes va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto.

8. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» de Neton Vega va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 1.040.625 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. MIENTRAS DUERMES

(REUTERS/Daniel Cole)

Junior H

«MIENTRAS DUERMES» de Junior H se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 958.341 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la novena posición.

10. POR SUS BESOS

Las canciones más escuchadas de Spotify esta semana. Crédito: Tito Double P/ YouTube

Tito Double P

Tras haberse reproducido 764.378 veces, «POR SUS BESOS» de Tito Double P se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

El día que Spotify dio la espalda a la IA

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a decenas de miles de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Cuál fue la canción más escuchada en Spotify en 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum ‘Éxodo’, que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical internacional. En 2023, su sencillo ‘Ella Baila Sola’ alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como ‘Dos Días’, ‘La Patrulla’, ‘Qlona’ y ‘Los Cuadros’ se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel global. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.