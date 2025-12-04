Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

La incautación se efectuó luego de que localizaron un almacén sospechoso. Foto: X/@FBI

Un mexicano fue detenido y acusado en Georgia, Estados Unidos, al estar implicado en el decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras que pretendían transportar a bordo de dos camiones de carga.

La Fiscalía del Distrito Norte de Georgia informó que el mexicano fue identificado como Gerardo Solorio Alvarado, un inmigrante ilegal de 44 años de edad.

De acuerdo con el documento judicial, la detención se efectuó el 20 de noviembre de 2025, cuando agentes de seguridad vigilaron un almacén para productos refrigerados ubicado en el condado de Fulton, Georgia.

En el sitio, los agentes observaron tres camiones refrigerados que estaban estacionados.

Seguimiento a camiones culmina en decomiso de metanfetamina

Metanfetamina localizada en el cargamento de fruta. Foto: X/@FBI

Al darle seguimiento a uno de los camiones, mientras viajaba en tándem con una camioneta SUV, los agentes lograron ubicar al conductor de ésta como Nelson Enrique Sorto, un ciudadano estadounidense, quien abrió la puerta trasera del camión y examinó el contenido.

Luego de varios minutos, el estadounidense se marchó del sitio junto a dos personas a bordo de la camioneta, por lo que agentes de la Patrulla Estatal de Georgia los detuvieron y aseguraron dos armas de fuego, así como contenedores de moras.

Tras una inspección al camión, los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y de la Oficina de Investigaciones de Georgia, decomisaron 419 kilos de metanfetamina oculta en un cargamento de moras.

Mexicano fue localizado tras seguimiento a un segundo camión

Aseguramiento de metanfetamina. Foto: X/@FBI

En un hecho simultáneo, un equipo de agentes federales y alguaciles le dio seguimiento a un segundo camión que se trasladó desde el almacén de productos refrigerados hasta una gasolinera en Gainesville.

De acuerdo con la acusación, el mexicano llegó y recogió al conductor del camión para después marcharse del lugar.

Luego de que un perro policía alertó sobre la presencia de posibles narcóticos en la unidad, los agentes llevaron a cabo una inspección y localizaron cerca de 300 kilos de metanfetamina oculta entre moras.

Tras los hechos, Solorio Alvarado fue detenido en su domicilio de Gainesville, cuando intentaba huir por la parte trasera de la casa. Al interior del sitio, los agentes localizaron las llaves del camión registrado.

El peso total de ambos decomisos fue de 719 kilos de metanfetamina.

Mexicano contaba con antecedentes penales

El FBI anunció el decomiso de 719 kilos de metanfetamina en ambas acciones. Foto: X/@FBI

La Fiscalía detalló que el mexicano fue imputado por un jurado federal este 2 de diciembre por cargos de conspiración y posesión con intención de distribuir metanfetamina.

Además, reveló que Solorio Alvarado contaba con antecedentes federales por posesión con intención de distribuir metanfetamina y posesión de un arma de fuego para cometer el delito de narcotráfico, por los que cumplió con una sentencia de 17 años de prisión.

En tanto, el ciudadano estadounidense se encuentra en libertad condicional por una condena en su contra de 2024 por posesión de metanfetamina en el condado de Hall, Georgia. El hombre fue imputado en una denuncia penal el 1 de diciembre de 2025 por posesión con intención de distribuir metanfetamina.