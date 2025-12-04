México

Clara Brugada retomará sus actividades en la CDMX este jueves 4 de diciembre

La mandataria capitalina canceló varios eventos esta semana, luego de darse a conocer el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX; retomará sus actividades en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, retomará sus actividades este próximo jueves 4 de diciembre.

Lo anterior, luego de que se reportara el fallecimiento de la madre de la mandataria capitalina, Margarita Molina Ríos, el pasado lunes 1 de diciembre.

Al momento de reportarse el fallecimiento de su madre, Clara Brugada no apareció en conferencias de prensa y canceló algunos eventos como el ‘Martes Ciudadano’ en el Zócalo de la Ciudad de México, que se realiza de manera semanal en este sitio de la capital del país.

El pasado lunes 1 de diciembre se informó sobre el fallecimiento de la madre de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. Crédito: Clara Brugada

De igual manera, en sus redes sociales oficiales de la morenista, la última publicación fue el mismo lunes 1 de diciembre, cuando presentó por la mañana un proyecto de separación de basura y residuos, el cual será implementado en la capital del país para el siguiente año.

Luego de tres días, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, retomará sus actividades en la capital del país para este jueves 4 de diciembre.

De acuerdo a lo compartido por la agenda de la morenista, así como su equipo de comunicación y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, este jueves 4 de diciembre, la exalcadesa de Iztapalapa estará presente en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en una conferencia de prensa.

La mandataria capitalina informó sobre el evento para este 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

El evento será por la mañana de este martes 4 de diciembre para la presentación del Presupuesto en la Ciudad de México del 2026.

De igual manera, en sus redes sociales oficiales, compartió un video por la tarde de este miércoles 3 de diciembre, para recordar el festejo por los 7 años de Gobierno de la Cuarta Transformación en el país para este sábado 6 del presente mes.

¿Qué es la Presentación del Presupuesto en la CDMX?

El Presupuesto de la Ciudad de México es el instrumento financiero oficial en el que se detallan los ingresos y egresos previstos por el Gobierno de la capital del país para un año fiscal.

Este documento establece cuánto dinero recibirá la ciudad — principalmente a través de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y transferencias federales — y cómo se distribuirán esos recursos entre las distintas dependencias, organismos y programas públicos.

La presentación del presupuesto es una obligación anual del gobierno local ante el Congreso de la Ciudad de México, que debe revisar, analizar y, en su caso, aprobarlo o modificarlo.

La presentación del presupuesto es una obligación anual del gobierno local ante el Congreso de la Ciudad de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de la administración pública y el cumplimiento de políticas y programas de desarrollo social, económico, infraestructura, seguridad, salud, educación, entre otros.

El proceso de elaboración y presentación del presupuesto comienza con la planificación y estimación de ingresos y necesidades del gasto público, sigue con la integración del documento y culmina con su presentación al Congreso para discusión y eventual autorización antes de iniciar el año fiscal.

Los tres remedios naturales que

Temblor hoy 3 de diciembre

Sentencian a dos hombres que

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

