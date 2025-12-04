CDMX anuncia cierre de carril de un puente en esta alcaldía para labores de mantenimiento durante todo el mes de diciembre

Durante todo el mes de diciembre será cerrado un carril de un puente de la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México se notificó que un carril de un puente será cerrado por obras de mantenimiento.

Se tratará en un sitio de una alcaldía de la capital del país, de acuerdo con lo publicado en las redes sociales de esta demarcación de la Ciudad de México.

Este cierre de carril de un puente de una demarcación tendrá mantenimiento durante todo el mes de diciembre, según lo señalado por la alcaldía local.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México notificó sobre el cierre de este carril en este puente de una demarcación capitalina.

La Línea A del Metro CDMX tendrá una modernización para mejorar sus condiciones de operación y evitar fallas Crédito: X/ @GobCDMX

Un carril del puente de la Calle Poniente Número 140 y Avenida Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, será cerrado por trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales de la cuenta oficial de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el cierre de este carril en el puente será del martes 2 al miércoles 31 de diciembre.

La dependencia capitalina hizo un llamado a la población en general para tomar previsiones y planificar sus rutas de viaje.

Cierre de carril de puente en la alcaldía Azcapotzalco, de la CDMX. Foto: X/@SOBSECDMX.

Importancia del mantenimiento de carriles y puentes en la CDMX

El mantenimiento de carriles y puentes en la Ciudad de México tiene un impacto directo en la seguridad vial, la conectividad y la eficiencia del transporte urbano.

Las obras de conservación, refuerzo y rehabilitación de esta infraestructura crítica permiten reducir el riesgo de accidentes causados por el desgaste del asfalto, la corrosión y las deformaciones estructurales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la capital.

La prevención de incidentes se vuelve especialmente relevante en una ciudad donde circulan diariamente más de cinco millones de vehículos, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México.

El mantenimiento de carriles y puentes en la Ciudad de México tiene un impacto directo en la seguridad vial. Foto: Gerardo Barnard.

Los trabajos de mantenimiento ayudan a evitar daños mayores a los puentes, lo que podría generar afectaciones al flujo vehicular, altos costos de reparación o incluso cierres temporales que afectarían la movilidad de cientos de miles de personas.

La intervención en juntas de dilatación, recubrimientos y soportes metálicos prolonga la vida útil de cada estructura y permite un desplazamiento más seguro.

Otra razón clave para priorizar estos trabajos es la protección frente a fenómenos como lluvias intensas y sismos. Según la SOBSE, un puente que recibe mantenimiento integral resiste mejor los embates de la naturaleza y reduce las probabilidad de colapsos parciales o totales.

Las autoridades de la Ciudad de México mantienen programas permanentes para identificar daños y canalizar los recursos a las zonas más vulnerables, empleando materiales certificados y nuevas tecnologías.

Así, el mantenimiento regular asegura traslados seguros y eficientes en una de las urbes más transitadas de América Latina.