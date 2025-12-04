Cazzu no colaborará con Belinda por una poderosa razón: “No me parece el mejor momento”

Belinda y Cazzu tienen un ex novio en común: Christian Nodal. (Jovany Pérez, Infobae México)

Cazzu reaccionó a los rumores sobre una posible colaboración musical con Belinda, los cuales se desataron luego de que la conoció en un evento privado en la Ciudad de México.

La rapera explicó que, desde su perspectiva, este no es el mejor momento para hacerlo debido al escándalo que las persigue desde hace algunos años y que, de cierta manera, ha afectado su imagen: su historia con Christian Nodal.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mierda este que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, eh, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el lore (trasfondo), tenemos muchas cosas más en común que un chabón“, dijo en entrevista para La Mega.

Las cantantes se conocieron en un evento de la revista GQ, donde ambas fueron reconocidas como "Mujeres del Año 2025". (IG: @belindapop // TikTok)

La intérprete de temas como “Latinaje” o “Inti” confesó que el escándalo, y todo lo derivado de ello, le molesta, no solo porque ella se ve reducida a eso, sino también las otras involucradas.

“Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición como que perjudicial, ¿sabés? Me encantaría a mí decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacerte como re estoy para hacer algo con ella", continuó.

Por último, Cazzu no descartó la posibilidad de colaborar con Belinda, pero aseguró que no será a corto plazo.

Belinda, Cazzu, Christian Noda, Ángela Aguilar prendieron fuego a las redes. (Instagram: Belinda / AFP)

“No creo que sea el mejor momento para sembrar algo que va a estar totalmente relacionado con algo que creo que ni ella ni yo queremos. Creo que ambas respetamos mucho como que lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa”, dijo.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado al respecto.

Cabe recordar que Christian Nodal tuvo un tórrido romance con Belinda de 2020 a 2022, incluso estuvieron comprometidos. Meses después de su rompimiento, el cantante comenzó una relación con Cazzu que terminó en mayo de 2024; días después comenzó a salir con Ángela Aguilar y se casó con ella.

Las cantantes posaron para las cámaras e intercambiaron unas palabras tras bambalinas. (TikTok: @only._.mine1)

Cazzu confiesa que Belinda tuvo un impacto en su adolescencia

En esa misma entrevista, la rapera argentina confesó que conocía a Belinda como artista ante del escándalo y de intercambiar unas palabras con ella este 2025.

“Ella representó como un momento bien importante de mi preadolescencia, ¿no? Como que cuando ella apareció y su música, creo que fue reimportante para un montón de chicas de mi edad", dijo.

Y es que aparentemente Cazzu disfrutó del trabajo que hizo Belinda como estrella infantil en México.

“Es bastante como admirable como ella como sostiene su carrera de tantos años y digo como guau. Ella es buenísima y creo que tiene otras facetas también bastante desarrolladas, muy espectaculares, como la actuación y es como ella toda muy desenvuelta y muy copada”, dijo.