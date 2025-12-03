SRE se reúne con embajador y empresarios suecos para hablar sobre inversiones

El Gobierno mexicano y diplomáticos suecos destacan el potencial del Plan México para atraer capital nórdico a sectores estratégicos nacionales. Crédito: X @SRE_mx

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la llegada a México de una delegación de más de 100 directores ejecutivos de países nórdicos, encabezada por representantes del Grupo Wallenberg y el ex primer ministro sueco Carl Bildt.

Durante el encuentro este 2 de diceimbre celebrado en la sede de la Cancillería, el encargado de despacho de la SRE, Roberto Velasco, recibió a la delegación del Grupo Wallenberg, liderada por Carl Bildt (quien fue primer ministro de Suecia entre 1991 y 1994 y ministro de Asuntos Exteriores de 2006 a 2014), junto al embajador sueco en México, Gunnar Aldén.

El diálogo se centró en las oportunidades que ofrece el Plan México para la inversión nórdica, así como en los preparativos para la visita de la que será la mayor delegación empresarial nórdica que haya visitado el país. Según la SRE, la asistencia de más de 100 CEOs de la región está prevista para el próximo año.

La delegación de más de cien CEOs nórdicos, liderada por el Grupo Wallenberg y Carl Bildt, visitará México para fortalecer la inversión extranjera. Crédito: X @SRE_mx

La delegación mexicana estuvo integrada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el director general adscrito a la Subsecretaría para América del Norte, Farid Hannan; el director general para Europa, José Octavio Tripp; y la directora general de Planeación Política y G20, Catalina López Portillo.

El Grupo Wallenberg, protagonista de la visita, representa uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Suecia y Europa. Su historia se remonta a 1856, cuando André Oscar Wallenberg fundó el Stockholms Enskilda Bank (hoy SEB), sentando las bases de un entramado que, a lo largo de seis generaciones, ha impulsado la industria sueca.

El ecosistema Wallenberg abarca 16 fundaciones sin ánimo de lucro, el holding industrial público Investor AB y los holdings privados Wallenberg Investments AB y FAM AB, además de participaciones en empresas como AstraZeneca, Electrolux, Ericsson, Husqvarna y Saab AB, entre otras.

El Grupo Wallenberg es uno de los conglomerados más influyentes de Europa. Crédito: X @SRE_mx

La estructura de gestión de los activos familiares se apoya en Wallenberg Investments AB, responsable de la administración y las finanzas de las fundaciones, y en Investor AB, fundada en 1916, que actúa como accionista a largo plazo en empresas internacionales.

Investor AB, propiedad en parte de las tres mayores Fundaciones Wallenberg, se orienta a maximizar el valor fundamental de sus participaciones y a mantener a las empresas de su cartera como líderes en sus respectivos sectores. Por su parte, FAM AB opera como un holding privado que gestiona activos con un horizonte de propiedad a largo plazo, centrando su actividad en participaciones estratégicas y en la búsqueda de oportunidades de inversión únicas.

En el ámbito filantrópico, las 16 Fundaciones Wallenberg —entre las que destacan la Fundación Knut y Alice Wallenberg, la Fundación Marianne y Marcus Wallenberg, y la Fundación Marcus y Amalia Wallenberg— han otorgado 12 mil millones de coronas suecas en subvenciones en los últimos cinco años. Su foco principal es la financiación de la investigación en medicina, tecnología y ciencias naturales.