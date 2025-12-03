Por esta razón José Eduardo Derbez no acompañó a Aislinn Derbez en la muerte de su mamá, Gabriela Michel

La ausencia de José Eduardo Derbez junto a Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel generó debate en redes sociales y medios (Foto: Instagram@aislinnderbez/@jose_eduardo92)

La reciente ausencia de José Eduardo Derbez junto a su hermana Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel, ha generado especulaciones en redes sociales.

La familia Derbez, reconocida en el ámbito artístico mexicano, se vio envuelta en cuestionamientos públicos sobre el apoyo entre sus miembros en un momento de duelo, mientras la presión social sobre la exposición del dolor en plataformas digitales se intensificó.

El fallecimiento de Gabriela Michel, actriz de televisión y de doblaje, fue confirmado el 24 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes a través de sus redes sociales.

La organización destacó la trayectoria de Michel, quien participó en el programa “Mujer, casos de la vida real” y formó parte activa de la industria del doblaje mexicano.

Horas después, Aislinn Derbez comunicó que su madre había muerto a causa de un infarto, lo que provocó una ola de mensajes de condolencia y recuerdos de colegas y seguidores, así como una reacción de conmoción en el medio artístico.

En los días posteriores, la atención pública se centró en la familia Derbez, especialmente por la percepción de que algunos de sus integrantes no acompañaron a Aislinn Derbez en este momento difícil.

La situación se intensificó cuando se observó que Eugenio Derbez asistió a los Premios Emmy poco después del fallecimiento, mientras que otros miembros de la familia continuaron con actividades públicas.

Esta exposición generó críticas y comentarios en redes sociales, donde se cuestionó la falta de manifestaciones visibles de apoyo hacia Aislinn.

‘La Queen’ aclara ausencia de su hijo

Para aclarar la situación, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, explicó en una entrevista retomada por el matutino Sale El Sol que su hijo no pudo estar presente físicamente con su hermana debido a compromisos laborales fuera del país.

“Ha estado en comunicación con ella (con Aislinn Derbez)”, afirmó la actriz, y añadió que José Eduardo Derbez se encuentra en Europa grabando una serie, lo que le impidió regresar a México en esos días.

“No está en México, está trabajando fuera, entonces creo que están en comunicación”, puntualizó Ruffo, desmintiendo así los rumores sobre una supuesta falta de apoyo familiar.

Vadhir Derbez lamenta los juicios infundados en redes sociales

La presión mediática y las expectativas sociales sobre la familia Derbez también fueron abordadas por Vadhir Derbez, quien se pronunció en sus redes sociales acerca de la demanda pública de exhibir el duelo en plataformas digitales.

En una publicación, el actor y cantante expresó: “Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado mensajes en los ‘stories’ que ya tenía, sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana, cuando claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué)”, dijo Vadhir Derbez en su cuenta.

El actor profundizó en su postura al señalar: “Lo insensible es que uno tenga que buscar fotos y ver qué postear durante el duelo para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”.

El hijo de Eugenio Derbez lamentó la reacción por parte de la sociedad ante el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez. IG/vadhird

Estas declaraciones abrieron un debate sobre los límites entre la vida privada y la opinión pública, y sobre la legitimidad de exigir manifestaciones públicas de dolor.