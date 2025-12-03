La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la octava semana en el reality

Se intensifica la competencia en La Granja VIP durante la nueva semana. (IG: @lagranjavipmx)

César Doroteo se convirtió en el segundo nominado en la semana ocho de La Granja VIP, lo que desató nuevas estrategias y aumentó la tensión entre los participantes del reality. El episodio, que se transmitió el martes 2 de diciembre de 2025, puso frente a frente a Teo y a Kim Shantal en un duelo de nominación que mantuvo en vilo a los espectadores y al resto de los integrantes de la granja.

La dinámica de nominación en esta etapa del programa cambió tras los resultados del desafío enfrentado por César Doroteo, quien fue elegido como peón mediante la votación del público, y Kim Shantal, seleccionada como granjera por la figura de El Patrón, actual capataz de la semana. El resultado del duelo no solo definió la continuidad de ambos dentro de la competencia, sino que también reconfiguró alianzas internas y expuso nuevas rivalidades.

“Se siente padre (que me haya elegido el público) está bonito, por lo menos gané algo”, declaró el creador de contenido previo al enfrentamiento.

Kim y Teo se nefrentaron en el duelo de nominación. (Captura de pantalla TikTok)

Tras perder el juego de destreza donde compitió con su compañera Kim, César celebró su nominación el influencer al mismo tiempo que bailaba y agitaba su pañoleta amarilla, “¡Amo!”.

La definición de los nominados no depende exclusivamente de pruebas físicas o decisiones aleatorias, sino que se guía por la preferencia del público que sigue el desarrollo del programa a través de votaciones. Este método de selección refuerza la interacción entre la audiencia y el desarrollo diario de La Granja VIP, donde las acciones, comportamientos y estrategias de cada participante influyen directamente en su permanencia.

Con la nominación de Cesar Doroteo, la semana ocho ya tiene dos nombres en la cuerda floja. Fabiola Campomanes, quien fue la primera en ser nominada, como parte del legado de Lis Vega. Ya que la cantante fue eliminada el pasado domingo 30 de noviembre. Este hecho marca el inicio de una nueva ronda de estrategias y alianzas en el reality show, intensificando el ambiente en la casa a medida que se acerca la recta final del programa.

“Creo que cuando uno es leal con una persona y hace un pacto, uno siempre tiene que seguir esa lealtad. Y para mí es un honor dejarte mi legado a ti. Porque lo único que te quiero pedir a ti y a Sergio es, que... nunca permitan que nadie, ni nada quiten su esencia tan maravillosa. Pero enfóquense en lo que realmente regresaron y a lo que el público quiso que ustedes volvieran. Confío en ustedes”, expresó Lis al revelar su decisión.

César se convirtió en el segundo nominado de la octava semana del reality. (Captura de pantalla TikTok)

Peones de la semana

César Doroteo

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes