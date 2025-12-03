México

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la octava semana en el reality

Se intensifica la competencia en La Granja VIP durante la nueva semana

Guardar
Se intensifica la competencia en
Se intensifica la competencia en La Granja VIP durante la nueva semana. (IG: @lagranjavipmx)

César Doroteo se convirtió en el segundo nominado en la semana ocho de La Granja VIP, lo que desató nuevas estrategias y aumentó la tensión entre los participantes del reality. El episodio, que se transmitió el martes 2 de diciembre de 2025, puso frente a frente a Teo y a Kim Shantal en un duelo de nominación que mantuvo en vilo a los espectadores y al resto de los integrantes de la granja.

La dinámica de nominación en esta etapa del programa cambió tras los resultados del desafío enfrentado por César Doroteo, quien fue elegido como peón mediante la votación del público, y Kim Shantal, seleccionada como granjera por la figura de El Patrón, actual capataz de la semana. El resultado del duelo no solo definió la continuidad de ambos dentro de la competencia, sino que también reconfiguró alianzas internas y expuso nuevas rivalidades.

“Se siente padre (que me haya elegido el público) está bonito, por lo menos gané algo”, declaró el creador de contenido previo al enfrentamiento.

Kim y Teo se nefrentaron
Kim y Teo se nefrentaron en el duelo de nominación. (Captura de pantalla TikTok)

Tras perder el juego de destreza donde compitió con su compañera Kim, César celebró su nominación el influencer al mismo tiempo que bailaba y agitaba su pañoleta amarilla, “¡Amo!”.

La definición de los nominados no depende exclusivamente de pruebas físicas o decisiones aleatorias, sino que se guía por la preferencia del público que sigue el desarrollo del programa a través de votaciones. Este método de selección refuerza la interacción entre la audiencia y el desarrollo diario de La Granja VIP, donde las acciones, comportamientos y estrategias de cada participante influyen directamente en su permanencia.

Con la nominación de Cesar Doroteo, la semana ocho ya tiene dos nombres en la cuerda floja. Fabiola Campomanes, quien fue la primera en ser nominada, como parte del legado de Lis Vega. Ya que la cantante fue eliminada el pasado domingo 30 de noviembre. Este hecho marca el inicio de una nueva ronda de estrategias y alianzas en el reality show, intensificando el ambiente en la casa a medida que se acerca la recta final del programa.

“Creo que cuando uno es leal con una persona y hace un pacto, uno siempre tiene que seguir esa lealtad. Y para mí es un honor dejarte mi legado a ti. Porque lo único que te quiero pedir a ti y a Sergio es, que... nunca permitan que nadie, ni nada quiten su esencia tan maravillosa. Pero enfóquense en lo que realmente regresaron y a lo que el público quiso que ustedes volvieran. Confío en ustedes”, expresó Lis al revelar su decisión.

César se convirtió en el
César se convirtió en el segundo nominado de la octava semana del reality. (Captura de pantalla TikTok)

Peones de la semana

  • César Doroteo
  • Alfredo Adame
  • Eleazar Gómez

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori
  8. Fabiola Campomanes

Temas Relacionados

La Granja VIPCésar DoroteoFabiola Campomanesmexico-entretenimiento

Más Noticias

El Patrón se quiebra en La Granja VIP tras emotiva videollamada con sus hijos

Después de ocho semanas de encierro el luchador pudo comunicarse con su familia

El Patrón se quiebra en

Fátima Bosch sería una víctima, dice Lupita Jones sobre el posible fraude en Miss Universo 2025

La exMiss Universo llamó a separar la crisis de Miss Universo de la victoria de la mexicana

Fátima Bosch sería una víctima,

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en S Pedro Pochutla

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 2 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Congreso de CDMX exige investigar a dirigencia del PRI por violencia en marcha de la Generación Z

Congresistas de Morena acusaron al tricolor de estar detrás de grupos de choque que ocasionaron desastres durante protestas

Congreso de CDMX exige investigar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

Sentencian al conductor de una camioneta que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina con destino a EEUU

Cae “El Valente” de la Unión Tepito, acusado de realizar extorsiones en el Centro Histórico de CDMX

ENTRETENIMIENTO

El Patrón se quiebra en

El Patrón se quiebra en La Granja VIP tras emotiva videollamada con sus hijos

Fátima Bosch sería una víctima, dice Lupita Jones sobre el posible fraude en Miss Universo 2025

Lupita Jones afirma que Raúl Rocha nunca debió haber llegado a Miss Universo y revela que intentaron bloquearla

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX