México

‘La Granja VIP’ en VIVO hoy 3 de diciembre: Teo es el segundo nominado y El Patrón recibe una sorpresa

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca durante su octava semana

12:27 hsHoy

La octava semana de La Granja VIP estuvo marcada por la tensión tras definirse a César Doroteo, ‘Teo’, como el segundo nominado, junto a Fabiola Campomanes, en una jornada que reformuló las estrategias dentro del reality.

Como era de esperarse, la nominación provocó un enfrentamiento directo entre Teo y Kim Shantal, bajo un sistema donde la preferencia del público y el liderazgo de ‘El Patrón’ resultaron decisivos.

El episodio también tuvo un alto contenido emocional, luego de que Alberto del Río accediera a una videollamada con sus hijos, escena que impactó a la audiencia y fue destacada en las transmisiones del programa.

