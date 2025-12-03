‘La Granja VIP’ en VIVO hoy 3 de diciembre: Teo es el segundo nominado y El Patrón recibe una sorpresa

El episodio también tuvo un alto contenido emocional, luego de que Alberto del Río accediera a una videollamada con sus hijos, escena que impactó a la audiencia y fue destacada en las transmisiones del programa.

Como era de esperarse, la nominación provocó un enfrentamiento directo entre Teo y Kim Shantal , bajo un sistema donde la preferencia del público y el liderazgo de ‘El Patrón’ resultaron decisivos.

La octava semana de La Granja VIP estuvo marcada por la tensión tras definirse a César Doroteo, ‘Teo’ , como el segundo nominado, junto a Fabiola Campomanes , en una jornada que reformuló las estrategias dentro del reality.

Últimas noticias

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 3 de diciembre | EN VIVO La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles desde Palacio Nacional

Santoral: qué santos se festejan este 3 de diciembre La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Estos son los nutrientes que tu cuerpo necesita para prevenir enfermedades en temporada de frío Una sana alimentación es necesaria para fortalecer el sistema inmune ante malestares de temporada

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 3 de diciembre Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada