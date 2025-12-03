‘La Granja VIP’ en VIVO hoy 3 de diciembre: Teo es el segundo nominado y El Patrón recibe una sorpresa

La octava semana de La Granja VIP estuvo marcada por la tensión tras definirse a César Doroteo, ‘Teo’, como el segundo nominado, junto a Fabiola Campomanes, en una jornada que reformuló las estrategias dentro del reality.
Como era de esperarse, la nominación provocó un enfrentamiento directo entre Teo y Kim Shantal, bajo un sistema donde la preferencia del público y el liderazgo de ‘El Patrón’ resultaron decisivos.
El episodio también tuvo un alto contenido emocional, luego de que Alberto del Río accediera a una videollamada con sus hijos, escena que impactó a la audiencia y fue destacada en las transmisiones del programa.