México

Helado de nochebuena: una receta especial para la temporada navideña

Este delicioso postre transforma reuniones familiares con su toque sofisticado

Guardar
Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

En plena temporada decembrina, cuando las cocinas se llenan de preparaciones tradicionales, un postre comienza a destacar por su originalidad y su carácter profundamente festivo: el helado de flor de nochebuena.

Esta receta, que fusiona un símbolo icónico de la Navidad mexicana con un fruto ampliamente asociado con las celebraciones invernales, ofrece una alternativa refrescante para quienes buscan innovar sin perder el vínculo con la tradición.

La flor de nochebuena no solo adorna hogares y espacios públicos durante diciembre; sus brácteas, tratados de forma adecuada, pueden emplearse en infusiones y preparaciones gastronómicas que aportan color, delicadeza y un sabor suave ligeramente herbal.

Un postre que lleva la
Un postre que lleva la tradicional flor navideña a otro nivel. (Sedema)

Su combinación con arándanos crea un contraste equilibrado entre frescura, acidez y matices florales, lo que resulta ideal para cerrar cenas navideñas abundantes o acompañar reuniones familiares de temporada.

Ingredientes

  • 1 taza de hojas de flor de nochebuena lavados y sin partes verdes
  • 2 tazas de leche entera
  • 1 taza de crema para batir
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 taza de arándanos frescos o congelados
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 raja de canela
  • Ralladura de naranja (opcional)

La preparación inicia con la infusión de la nochebuena. En una cacerola se colocan los pétalos, la leche y la canela, calentando a fuego medio sin permitir que hierva. El objetivo es que la leche absorba el color y el aroma floral, lo cual ocurre tras unos 10 a 12 minutos de cocción suave. Una vez lista, la mezcla se cuela para retirar los pétalos y la canela, obteniendo una base ligeramente rosada y aromática.

Un postre elaborado fácilmente con
Un postre elaborado fácilmente con un toque especial para Navidad. Foto. (Gemini IA)

Mientras la infusión reposa, se preparan los arándanos. En un sartén pequeño se colocan los frutos junto con el azúcar y una cucharada de agua. Conforme se calientan, los arándanos liberan sus jugos, formando una compota espesa. Para un toque más brillante y aromático, se recomienda añadir ralladura de naranja durante este proceso. Después de unos minutos, la mezcla se retira del fuego y se deja enfriar.

En un tazón amplio se combina la leche infusionada con la crema para batir, la leche condensada y la vainilla. Tras integrar bien los ingredientes, la preparación se vierte en un refractario apto para congelación. Luego se agregan los arándanos, ya sea formando vetas decorativas o mezclándolos completamente para un color más uniforme.

El recipiente se coloca en el congelador durante cuatro a seis horas, removiendo la mezcla cada hora con un tenedor para evitar la formación de cristales gigantes y lograr una textura cremosa.

El resultado es un helado suave, con tonos rosados que evocan inmediatamente la estética navideña, y un sabor que combina lo floral, lo especiado y lo frutal. Servido en copas individuales, decorado con arándanos enteros o pétalos comestibles, este postre ofrece una reinterpretación contemporánea de la Navidad mexicana, ideal para sorprender a familiares y amigos durante las celebraciones.

Temas Relacionados

Helado de nochebuenaNochebuenaTemporada navideñaNavidadPostresmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez visitan la taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

El gobernador de Nuevo León y el líder nacional de MC compartieron fotografías de su cena

Samuel García y Jorge Álvarez

Quiénes son los 10 aspirantes que podrían encabezar la FGR

Claudia Sheinbaum deberá elegir la terna definitiva de este listado

Quiénes son los 10 aspirantes

“Dejen de decir estupideces”, Angélica Vale reacciona a burlas sobre el karma tras divorciarse

La actriz recibió fuertes críticas debido a declaraciones pasadas sobre la separación de Cazzu y Christian Nodal

“Dejen de decir estupideces”, Angélica

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

Tres hombres armados irrumpieron en una lavandería y dispararon contra tres jóvenes el pasado lunes

Quince segundos y decenas de

Quiénes son las finalistas del séptimo sello de La Más Draga

Tras una semifinal llena de emociones, el jurado eligió a las cuatro finalistas que se enfrentarán por el título más codiciado del drag nacional

Quiénes son las finalistas del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quince segundos y decenas de

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Samuel García y Jorge Álvarez

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez visitan la taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

“Dejen de decir estupideces”, Angélica Vale reacciona a burlas sobre el karma tras divorciarse

Quiénes son las finalistas del séptimo sello de La Más Draga

Dua Lipa y Fher de Maná hacen dueto con “Oye mi amor” en concierto en CDMX

El Patrón se quiebra en La Granja VIP tras emotiva videollamada con sus hijos

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX