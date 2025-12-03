Fátima Bosch defiende su admiración por Claudia Sheinbaum tras duras críticas en Miss Universo

Fátima Bosch admira a Claudia Sheinbaum(Especial Infobae: Jesús Aviles)

La consagración de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025 en Tailandia desató una ola de celebraciones en México, donde miles de personas se volcaron a las calles y redes sociales para festejar el logro de la joven tabasqueña.

La victoria de Fátima, quien se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona y la primera originaria de Tabasco en lograrlo, fue recibida con entusiasmo tanto en la capital como en su estado natal. Además, importantes figuras como Claudia Sheinbaum reaccionaron a su triunfo.

Fátima Bosch manda mensaje a quienes la criticaron por admirar a Claudia Sheinbaum

Esto piensa la ganadora de Miss Universo de la Presidenta de México (Foto: Jesús Aviles)

Antes de alcanzar el título de Miss Universo, Fátima Bosch había manifestado su admiración por Claudia Sheinbaum en una entrevista, lo que ocasionó comentarios tanto positivos como negativos.

En una reciente entrevista para Telemundo, Fátima Bosch enfrentó las críticas y defendió su admiración por la presidenta de México:

“Quiero aclarar que yo como mujer mexicana estoy en todo mi derecho de admirar a las mujeres que yo quiera. Y todo el hate se propició porque yo siempre he dicho que dicho que admiro a nuestra Presidenta. ¿Y cómo no hacerlo? “.

Además explicó lo importante que es respaldar a la primera presidenta de México:

“El día que nosotras entendamos que cuando un mujer avanza en la sociedad y rompe paradigmas y esquemas, nosotras como mujeres podemos avanzar también como comunidad, ese día las cosas van a cambiar”.

Finalmente, insistió en defender su admiración por la mandataria, argumentando que era su derecho: “Estoy en mi derecho de decir a qué mujer admiro sin que se tome a mal. Mis respetos para ella”.

El comentario de Fátima Bosch que no le gustó nada a los detractores de la 4T

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Antes de alcanzar el título de Miss Universo, Fátima Bosch había manifestado su admiración por Claudia Sheinbaum en una entrevista, resaltando el impacto de la mandataria en la sociedad mexicana:

“Hoy más que nunca, la mujer juega un papel muy importante en la sociedad, y más con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ella marca un hito en la historia de México. Las mujeres son las que están llevando al país, yo creo que eso le hacía falta a México”.

La joven también subrayó el avance histórico de las mujeres en el país: “Hace apenas 66 años fue por primera vez que las mujeres pudieron votar en México, y ahora, gracias a Claudia, las niñas pueden soñar con ser presidentas de una nación”.

Lo que dijo Claudia Sheinbaum del triunfo de Fátima Bosch

La titular del Ejecutivo reaccionó al caso de Fátima. |Crédito: Reuters

La reacción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se hizo esperar. En la conferencia de prensa matutina posterior al certamen, la mandataria felicitó a Bosch y, aunque expresó reservas sobre el concurso, destacó la actitud de la tabasqueña. “Felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay injusticias contra ella. Es un ejemplo para todas y todos”, afirmó Sheinbaum.

Además, la presidenta celebró el ambiente festivo en Tabasco y reflexionó sobre el papel de las mujeres en la vida pública: “Ya quedó atrás eso que decían: ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz”.