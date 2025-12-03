México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

El programa ofrece recompensas diferentes por cada día de la semana

CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)
El ambiente de Exatlón México vivirá un nuevo capítulo de alta tensión este miércoles, cuando los equipos rojo y azul busquen la supremacía en la esperada Batalla Colosal, que definirá no solo el ánimo, sino los próximos movimientos en el reality.

Mientras los seguidores intentan anticipar quién se quedará con la victoria y la medalla semanal, la producción sigue hermética y las filtraciones de internet dejan más dudas que certezas.

Las filtraciones que circulan sobre el resultado de la Batalla Colosal vuelven a ubicar al equipo rojo con cierta ventaja, dada su mejoría en tiros decisivos y rendimiento individual. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no existe un pronóstico fiable yla dinámica de Exatlón México suele ofrecer giros inesperados. Aparentemente la Batalla Colosal se quedará en manos del equipo rojo, pero todo podría cambiar inesperadamente.

Qué ha pasado en Exatlón México

(Exatlón México, Facebook)
El episodio reciente marcó un punto de inflexión con la participación de Antonio Rosique, máxima figura del programa, al anunciar de manera emotiva la llegada de su primera hija junto con su pareja, Michelle Saide.

La revelación, realizada en un dinámico juego con globos rosas y blancos, “paralizó a la audiencia” y se convirtió en el “refuerzo” más inesperado de la temporada, según palabras del propio Rosique.

En cuanto a la competencia, tanto los rojos como los azules llegan con cuentas pendientes. Por un lado, los integrantes del equipo rojo buscarán consolidar su papel tras defender territorio en el capítulo anterior, mientras que los azules se muestran con renovado ímpetu después de ganar el Duelo de los Enigmas.

La reciente eliminación de Mau Wow y la confirmación de Edna como la próxima mujer en riesgo de eliminación han elevado la presión sobre ambas escuadras, haciendo cada punto más valioso de cara al fin de semana.

Medalla en Exatlón México hoy 3 de diciembre

Respecto a la medalla en disputa, la producción no ha adelantado si se tratará de una presea varonil o femenil. En caso de competencia entre mujeres, el favoritismo recae en nombres como Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Paulette Gallardo, quienes han demostrado dominio en los circuitos.

El ambiente previo a la competición evidencia la búsqueda de revancha, ya que los rojos intentarán reafirmar éxitos recientes y los azules necesitan reponerse tras perder la Villa 360.

A qué hora ver Exatlón México

( FB/ExatlonMx)
La transmisión del duelo arrancará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por la señal de Azteca Uno, con disponibilidad simultánea en la plataforma digital de TV Azteca y en el canal oficial de YouTube de Exatlón México. El formato de competición seguirá enfrentando a los equipos en circuitos de velocidad, resistencia y precisión.

Hasta el momento, la única manera de conocer con certeza qué equipo se quedará con el triunfo será siguiendo la transmisión en vivo.

