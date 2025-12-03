Esto cuestan los boletos para Bad Bunny en la nueva zona “Los Vecinos” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

REUTERS/Erika Santelices

Bad Bunny incorpora una nueva zona denominada “Los Vecinos” para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, misma que busca cambiar la experiencia de los asistentes en comparación con años anteriores.

Esta sección, construida con gradas temporales detrás del escenario principal, promete una perspectiva singular del artista y su show, una característica que resalta en el mapa oficial difundido por los organizadores.

Al optar por “Los Vecinos”, los espectadores no contarán con asientos asignados, ya que se trata de un área general. La elección del lugar dentro de la grada dependerá íntegramente de la hora de llegada y la disposición del público al acceder, lo que puede influir considerablemente en la proximidad visual respecto a Bad Bunny y la pantalla gigante colocada en esa sección.

El ambiente y las ventajas de comprar un boleto en “Vecinos”

Así es la secciçón Los Vecinos en los conciertos de Bad Bunny. (TikTok)

El ambiente, por tanto, variará entre sentados o de pie, según dicte la emoción colectiva. Este sistema contrasta con zonas más tradicionales, como PIT y Generales A, que suelen ofrecer organización distinta y posiciones predeterminadas.

Entre las ventajas principales que destacan de esta modalidad, sobresale el acceso privilegiado frente a la pantalla principal y la cercanía que permite con el artista durante los momentos decisivos del concierto. Las personas con boleto para “Los Vecinos” quedarán situadas estratégicamente para experimentar el espectáculo desde el núcleo de la acción, con la posibilidad de presenciar de manera directa tanto las interpretaciones en el escenario principal como en la zona central del recinto.

El precio de la sección Vecinos

Bad Bunny - Los Vecinos - CDMX. (Infobae México)

Bad Bunny anunció la incorporación de la sección “Vecinos” para las fechas programadas de su DtMF World Tour 2025 en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, previstas para el 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre. El precio para acceder a esta nueva zona asciende a $12 mil 183 pesos mexicanos, monto que incluye los cargos correspondientes.

El acceso a esta área no contempla beneficios adicionales para los asistentes. La sede del evento será el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Las mejores canciones de Bad Bunny

Bad Bunny es el artista más escuchado en todo el mundo. (Spotify)

Bad Bunny se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del género urbano. Entre sus éxitos destacados se encuentra “Tití Me Preguntó”, que combina ritmos caribeños con letras sobre relaciones personales. “Callaíta” se convirtió en un himno del verano, mientras “Yo Perreo Sola” marcó un mensaje de empoderamiento y autonomía femenina dentro del reggaetón. “DÁKITI”, en colaboración con Jhay Cortez, logró posicionarse en las listas internacionales y demostró su capacidad para fusionar géneros.

Otra canción relevante es “Mía”, junto a Drake, que permitió a Bad Bunny alcanzar nuevos mercados y audiencias globales. “Vete” narra una ruptura con un ritmo innovador y pegadizo. “La Canción”, en colaboración con J Balvin, muestra una faceta más melancólica. Estas canciones reflejan la versatilidad musical y la creatividad de Bad Bunny, quien sigue renovándose y expandiendo los límites del reggaetón.