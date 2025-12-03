México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El estado de los vuelos
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino pública el estado en en tiempo real de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:41

Estatus: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 05:58

Estado: Demorado

Vuelo: VB1028

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4712

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB1268

Destino: Torreon C

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:14

Estado: Demorado

Vuelo: Y4390

Destino: Culiacan

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4220

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:20

Estado: Demorado

Vuelo: Y4470

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4760

Destino: Denver

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1092

Destino: Huatulco

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:35

Estado: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:14

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

