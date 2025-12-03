México

Ernestina Godoy, Maribel Bojorges y Luz Zarza: ellas son las tres mujeres que compiten por ser la primera titular de la FGR

La presidenta indicó que eligió a tres candidatas en el marco de la política “tiempo de mujeres”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a tres mujeres para sustituir a Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien renunció al cargo la semana pasada para aceptar ser embajador de México.

Esta mañana, la mandataria informó que ya envió al Senado la terna de candidatas a la Fiscalía General, destacando que esto va en línea con su política de “tiempo de mujeres”.

“Ya envié la terna, son tres mujeres. Ya lo van a dar a conocer en un rato”, dijo en Palacio Nacional.

Pocas horas después, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, informó que este órgano legislativo recibió por parte de la presidenta la terna de candidatas para ocupar la titularidad de la FGR, la cual está integrada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

¿Quiénes son las candidatas a la FGR?

  • Ernestina Godoy Ramos

Godoy Ramos es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió la licenciatura en Derecho, grado que obtuvo en el 2004.

Su trayectoria política comenzó en 1997 cuando fue miembro fundador de Morena e integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Sin embargo, en 2008 fue presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del PRD y en el 2009,de la Comisión de Transición en Iztapalapa.

De acuerdo con su perfil curricular, en 2015 fue diputada de la VI Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde también ocupó el cargo de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.

Posteriormente, del 2015 al 2018 fue diputada federal y un año más tarde, diputada en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde también se desempeñó como presidenta de la Jucopo y coordinadora de Grupo Parlamentario de Morena.

Ernestina Godoy Ramos desmiente que la reforma al Código Fiscal 2026 implique espionaje a usuarios Crédito: Cuartoscuro

