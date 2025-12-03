México

Así es como la falta de ejercicio y el estrés pueden afectar la absorción del magnesio en tu organismo

Estas pueden ser causas que no consideramos y que pueden incrementar el riesgo de desarrollar deficiencia

Guardar
Una ingesta adecuada de magnesio
Una ingesta adecuada de magnesio contribuye a mantener el equilibrio electrolítico, favorece el funcionamiento del sistema inmunológico y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y presión arterial. (Imagen ilustrativa Infobae)

La falta de ejercicio y el estrés crónico se relacionan con alteraciones en la disponibilidad y absorción de magnesio en el organismo, tal como señalan estudios citados por la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN).

El magnesio es un mineral esencial para el organismo humano pues cumple funciones clave en más de 300 reacciones bioquímicas, entre ellas la producción de energía, la síntesis de proteínas, la función muscular y nerviosa, la regulación del ritmo cardíaco y la salud ósea.

Y aunque con una dieta variada suele ser suficiente para cubrir los requerimientos generales, existen personas que pueden requerir el uso de suplementos para complementar sus niveles.

Sin embargo, ya sea mediante la alimentación o suplementos es importante asegurarse también de prevenir hábitos que pueden interferir con su absorción y encaminarnos a un déficit incluso a pesar de tomar suplementos, tal como los factores que mencionamos antes y que aquí te contamos cuál es su relación con la mala absorción del magnesio en el organismo.

A pesar de tomar suplementos
A pesar de tomar suplementos es importante asegurarse de tener una buena absorción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como la falta de ejercicio y el estrés pueden afectar a la absorción del magnesio en tu organismo

Como mencionamos antes, tanto el estrés como la falta de ejercicio pueden ser factores que interfieran con la absorción de mangesio.

Estudios señalan que un estilo de vida sedentario puede favorecer la aparición de resistencia a la insulina y cambios metabólicos que disminuyen la asimilación eficiente de este mineral.

Y es que el estrés psicológico y físico incrementa la producción de hormonas como el cortisol, lo que acelera la excreción renal de magnesio y puede generar déficit, incluso cuando la dieta es adecuada.

Además, situaciones de ansiedad prolongada pueden provocar cambios en la microbiota intestinal y en la actividad enzimática del sistema digestivo, dificultando aún más la absorción.

Por su parte, según Reuters, la combinación de inactividad física y estrés sostenido contribuye a menores reservas corporales de magnesio, lo que impacta funciones neuromusculares, cardiovasculares y metabólicas claves para la salud general.

Pocas personas saben que el
Pocas personas saben que el estrés puede afectar la absorción de magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son otros factores que afectan la absoción del magnesio en el organismo

Además de los antes mencionados, la absorción del magnesio en el organismo puede estar influida por factores biológicos, dietéticos y farmacológicos, entre los cuales suelen destacar los siguientes:

  • Composición de la dieta: Altos consumos de fibra, fitatos (presentes en cereales integrales y leguminosas) y oxalatos (en espinaca, cacao, remolacha) pueden unirse al magnesio e impedir su absorción.
  • Edad: La absorción del magnesio tiende a disminuir con el envejecimiento.
  • Estado de salud intestinal: Enfermedades como celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal o cirugías en el tracto digestivo pueden disminuir la absorción.
  • Consumo excesivo de calcio o zinc: Altas dosis de estos minerales pueden interferir con la absorción del magnesio.
  • Uso de medicamentos: Diuréticos, inhibidores de la bomba de protones, antibióticos aminoglucósidos y algunos laxantes pueden reducir los niveles de magnesio al afectar su absorción o aumentar su excreción.
  • Alcoholismo: El consumo crónico de alcohol altera la absorción y aumenta la excreción renal de magnesio.
  • Función renal: Enfermedades renales pueden llevar a retención o pérdida excesiva de magnesio, lo que influye en sus niveles totales en el cuerpo.
El uso excesivo de medicamentos
El uso excesivo de medicamentos puede afectar la absorción de este y otros minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ademas de reducir estos factores, los expertos recomiendan mantener una alimentación balanceada, rica en verduras de hoja verde, frutos secos, legumbres y cereales integrales para favorecer la adecuada disponibilidad y absorción de magnesio.

