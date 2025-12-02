México

Senado propone a 10 finalistas para ocupar el lugar de Gertz Manero en FGR

La lista será enviada a la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá
La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá diez días para conformar una terna de candidatos a fiscal general y enviarla al Senado para su votación. Crédito: Senado de la República

La tarde de este 2 de diciembre, la Junta de Coordinación Política del Senado presentó al Pleno la lista con los diez aspirantes finalistas para el puesto de Fiscal general de la república, que será enviada a la titular del Ejecutivo Federal para continuar con el procedimiento constitucional.

El listado de finalistas propuesto por la Junta de Coordinación Política para ser titular de la FGR incluye a:

  • Luz María Zarza Delgado
  • Maribel Bojorges Beltrán
  • Sandra Luz González Mogollón
  • Ernestina Godoy Ramos
  • Mirna Lucía Grande Hernández
  • Luis Manuel Pérez de Acha
  • Alfredo Barrera Flores
  • Hamlet García Almaguer
  • David Borja Padilla
  • Miguel Nava Alvarado

Durante el fin de semana, el Senado de la República abrió la convocatoria para quienes buscan encabezar la FGR, recibiendo inscripciones de 43 personas.

Godoy asumió la Fiscalía Especial
Godoy asumió la Fiscalía Especial de Control Competencial tras la salida de Alejandro Gertz Manero | X / @ErnestinaGodoy_

Entre los nombres de aquella lista destacaron nombres como Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de Despacho en la fiscalía; Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobernación en el sexenio de AMLO; y Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena y simpatizante de la organización religiosa La Luz del Mundo.

El procedimiento establece que, una vez aprobada la lista de candidaturas finalistas por el Pleno del Senado, esta será remitida a la titular del Ejecutivo Federal. Según la ley, la presidenta Claudia Sheinbaum dispondrá de 10 días para conformar una terna y devolverla a la Cámara Alta.

Cuando el Pleno reciba la terna propuesta, las personas seleccionadas deberán comparecer ante los senadores. Posteriormente, la designación de la persona titular de la FGR se realizará mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.

El proceso culminará cuando la persona elegida como Fiscal general de la república rinda protesta de Ley ante el Pleno del Senado, formalizando así su nombramiento.

Alejandro Gertz Manero renunció a
Alejandro Gertz Manero renunció a su puesto como fiscal de la república el pasado 27 de noviembre. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En septiembre de 2024, la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó la permanencia de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, cargo que ocupa desde 2019 tras ser propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Pleno del Senado avaló la renuncia de Gertz Manero el pasado 27 de noviembre, quien solicitó su ratificación como próximo embajador.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, instruyó que se notificara de inmediato tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al propio Gertz Manero sobre la resolución adoptada. Además, la Mesa Directiva incorporó en la orden del día la emisión de la convocatoria para seleccionar a la persona que encabezará la FGR.

La votación sobre la renuncia de Gertz Manero se realizó con carácter de urgencia. Antes de someter el tema a votación, la presidenta del Senado resaltó la importancia del tema y solicitó a la Asamblea dispensar los trámites habituales, argumentando que se trataba de un asunto de urgente resolución. Los legisladores aceptaron de manera unánime esta dispensa, lo que permitió discutir y votar de inmediato la salida del titular de la FGR.

El Senado de México aceptó
El Senado de México aceptó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República tras una votación mayoritaria. Crédito: X @MorenaSenadores

Durante la sesión, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, manifestó que su bancada votaría en contra de aceptar la renuncia, al considerar que la intención de Gertz Manero de cambiar de cargo para convertirse en embajador no constituye una causa grave.

Las fracciones del PRI y del PAN también se opusieron, argumentando que la renuncia respondía a un movimiento político y no a una causa grave, como exige la ley.

Por otro lado, el Partido Verde reconoció que la legislación establece que el cargo de fiscal general es irrenunciable, pero sostuvo que aplicar la literalidad de la norma resultaría en “un absurdo jurídico”, ya que, en sus palabras, “no hay causa más grave que una persona ya no quiera seguir al frente de la responsabilidad”.

