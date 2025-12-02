México

Premios Gotham 2025: Guillermo del Toro recibe tributo por Frankenstein y lanza mensaje contra la IA en el cine

El cineasta mexicano defendió el valor de la creatividad humana frente a los avances tecnológicos en la industria audiovisual

El cineasta mexicano defendió el valor de la creatividad humana frente a los avances tecnológicos en la industria audiovisual. (Cortesía)

El encuentro de tres figuras internacionales marcó la ceremonia de The Gotham Awards en la ciudad de Nueva York durante el 1 de diciembre. Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi subieron al escenario para recibir el premio Vanguard Tribute por la película Frankenstein, producción que llevó la adaptación de la novela clásica al terreno del cine contemporáneo.

La entrega del galardón, presentada por el cineasta JJ Abrams, sirvió como plataforma para que Del Toro defendiera el valor de la creatividad humana frente a los avances tecnológicos en la industria audiovisual.

“El arte de cada una de las secuencias de esta película fue hecha intencionadamente para humanos, por humanos… Los diseñadores, constructores, maquillaje, vestuario, el equipo de cinematografía, compositores, editores... Este tributo pertenece a todos ellos”, expresó el director, al tiempo que reafirmó su rechazo a la inteligencia artificial en la realización cinematográfica. “Jódete IA!”, lanzó desde el escenario, recibiendo una ovación sostenida.

Del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi recibieron el premio Vanguard Tribute por la película Frankenstein. (L to R) Director Guillermo del Toro and Oscar Issac as Victor Frankenstein on the set of Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Frankenstein, dirigida por el cineasta y estrenada el pasado 7 de noviembre en Netflix y en cines seleccionados de la Ciudad de México, retoma la trama de la novela original de Mary Shelley adaptándola con un estilo visual característico del realizador mexicano. Su aproximación combina elementos de terror y fantasía, con un diseño de producción que prioriza la riqueza manual y el trabajo artesanal en cada detalle técnico y estético de la cinta.

El reparto de la película integra a Oscar Isaac como Víctor Frankenstein y Jacob Elordi en el papel de la criatura. Desde el escenario, Isaac compartió su orgullo por pertenecer a una producción multicultural, señalando: “Guillermo, ha sido un honor colaborar contigo en esta loca e imposible película. Me enorgullece haber interpretado a tu Víctor Frankenstein (...) y estar aquí esta noche: guatemalteco, australiano y mexicano. Inmigrantes, cariño, nosotros hacemos el trabajo”.

Frankenstein combinó elementos de terror y fantasía, con un diseño de producción que prioriza la riqueza manual y el trabajo artesanal en cada detalle técnico y estético de la cinta. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El director originario de Guadalajara, recordado por títulos como El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, relató la profunda conexión personal que mantiene con la historia: leyó la novela de Shelley a los 11 años y consideró que encontraría su lugar en “una tierra lejana habitada solo por monstruos e inadaptados”, a quienes identifica como sus parientes artísticos.

Desde su debut en el Festival de Venecia el 30 de agosto, la película ha transitado diversos festivales y foros culturales internacionales. En cada aparición pública, del Toro ha remarcado que Frankenstein representa la culminación de un proyecto soñado durante décadas, consolidando su búsqueda por reivindicar la labor humana dentro del cine contemporáneo frente al avance de la automatización digital.

