Precio del dólar cae en México y registra su valor más bajo al cierre en lo que va del 2025

La moneda nacional comenzó diciembre de forma positiva frente al billete verde acercándose a los 18 pesos por unidad

En la jornada de este martes 2 de diciembre el dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,28 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,15% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 18,31 pesos, alcanzando su precio más bajo en 2025 incluso por debajo del cierre del 16 de septiembre cuando se cambiaba en 18,29 pesos por unidad de dólar según reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,61%, por ello desde hace un año acumula aún un descenso del 10,08%.

Si comparamos la cifra con jornadas anteriores, cambió el sentido del dato previo, cuando marcó un ascenso del 0,29%, mostrando que es incapaz de fijar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo habitual recientemente.

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

Pesos mexicanos se ven en
Pesos mexicanos se ven en esta ilustración. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

