México

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este martes

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El estado de las operaciones
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM informa en vivo el estado de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 5:00 horas del martes 2 de diciembre.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Cómo se encuentra la calidad

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómo preparar avena para limpiar arterias y venas de forma natural

El consumo de este cereal aporta fibra soluble y antioxidantes, dos componentes que pueden contribuir al bienestar cardiovascular

Cómo preparar avena para limpiar

Salario mínimo 2026 en México: cuánto subiría y cuándo se anunciará el aumento

La definición del nuevo salario mínimo depende de las negociaciones entre gobierno, sindicatos y empresarios

Salario mínimo 2026 en México:

Temblor hoy 2 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 2 de diciembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

De su estado de salud

De su estado de salud al grado de estudios: 6 datos sobre Joaquín Guzmán López revelados en su audiencia

Las dudas que aún quedan sobre el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada tras la versión de Joaquín Guzmán López

Sin saber inglés y sin acceso a higiene básica: Así fue el día que Emma Coronel fue detenida en EEUU

Hijo de ‘El Chapo’ entregará 80 mdd como parte de su acuerdo con EEUU

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar comparte fotografías para

Pepe Aguilar comparte fotografías para recordar a Flor Silvestre en su aniversario luctuoso

Lis Vega descarta reconciliación con Sandra Itzel después de La Granja VIP

Premios Gotham 2025: Guillermo del Toro recibe tributo por Frankenstein y lanza mensaje contra la IA en el cine

Omar Harfouch demandará a Raúl Rocha por polémica en Miss Universo 2025

Critican a Ángela Aguilar tras arrodillarse y llorar durante su concierto en Texas

DEPORTES

Por qué Ryan García sugirió

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida