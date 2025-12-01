México

Dólar remonta y el peso cierra el día en números rojos este 1 de diciembre

El peso mexicano había comenzado el día con importantes ganancias, pero el dólar recuperó terreno al cierre de operaciones

Crédito: Infobae

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en México luego que el dólar logró recuperar lo perdido tras la apertura de mercados y terminó la sesión de este lunes 1 de diciembre cotizando ligeramente a la baja frente al peso.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 18,31 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,07% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando cerró con 18,30 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde al incremento de las apuestas por parte de los inversores a que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) hará un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia para este mes.

El dólar también reaccionó al anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quienes aseguraron que ya cuentan con certeza quien será el sucesor de Jerome Powell como presidente de la FED.

Esto ha aumentado la especulación sobre que será Kevin Hasset el próximo presidente de la FED, quien destaca por un tono menos restrictivo.

Los inversores también están a la espera de importantes cifras económicas clave que se publicarán esta semana tanto en México como en Estados Unidos.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 1,01%, de modo que desde hace un año aún mantiene una disminución del 9,52%.

Dólar se recupera (REUTERS/José Luis González)
Dólar se recupera (REUTERS/José Luis González)

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

El logotipo del banco central
El logotipo del banco central de México (Banco de México) (REUTERS/Henry Romero)

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Dólar Peso mexicano Tipo de cambio

