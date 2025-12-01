Qué serie ver esta noche en Netflix México

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. WWE Survivor Series

3. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

4. Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Vídeos inéditos y entrevistas exclusivas muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del emblemático cantautor Juan Gabriel.

5. Tú siempre estuviste ahí (당신이 죽였다)

Cuando dos mujeres planean acabar con un matrimonio abusivo mediante un asesinato, la llegada de un visitante inesperado amenaza con destruirlo todo.

6. ¿Es una tarta? Edición fiestas (Is It Cake? Holiday)

En esta versión navideña del concurso de repostería, vuelven reposteros de temporadas anteriores para crear sabrosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y muchos más objetos.

7. Me late que sí

Un hombre común, obsesionado con ganar la lotería, trama un plan brillante para robar el premio en la televisión en vivo cuando se enfrenta a la desesperación financiera.

8. Mark Rober's CrunchLabs

9. El joven Sheldon

En esta serie derivada de 'Big Bang', Sheldon Cooper tiene 9 años y se salta cuatro cursos para entrar directamente a la secundaria junto con su hermano mayor, menos listo que él. La vida en ella no será fácil, ya que sus compañeros, sus padres, su hermana melliza, su abuela y sus vecinos no entienden a Sheldon.

10. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.