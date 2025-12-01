Programas del Bienestar: ¿cuánto aumentará el pago de tu beca o pensión en 2026? Este será el incremento

El presupuesto para bienestar social en 2026 aumentará en más de 150 mil millones de pesos respecto a 2025. (Banco del Bienestar)

El Gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta una inversión superior a un billón de pesos en programas sociales para el año 2026, una cifra que marca un nuevo récord en la política de bienestar social en México y que, según las autoridades, permitirá ampliar la cobertura y el monto de los apoyos a millones de beneficiarios.

Esta decisión, anunciada por Carlos Torres, coordinador General de Programas para el Bienestar, en Palacio Nacional este 1 de diciembre, representa un incremento de más de 150 mil millones de pesos respecto a los recursos ejercidos en 2025, cuando se destinaron 850 mil millones 277 mil pesos para atender a 33 millones 391 mil personas.

El avance en la ejecución presupuestal de 2025 ha sido significativo. Torres informó que, a un mes de concluir el año, el 98 % de la meta de beneficiarios de estos programas sociales ya había sido alcanzada, lo que equivale a 32 millones 836 mil personas. Además, detalló que del presupuesto anual asignado, ya se habían ejercido 774 mil 837 millones de pesos, es decir, el 91 % del total previsto.

La tendencia de incremento en el presupuesto social se mantiene desde 2019, con cifras que han crecido año con año bajo la Cuarta Transformación. (Foto: Gobierno de México)

La tendencia de incremento en el presupuesto destinado a políticas sociales se ha mantenido desde 2019, año en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició la implementación de los primeros programas de bienestar con una inversión de 291 mil millones 525 mil pesos. En los años siguientes, las cifras han ido en ascenso hasta 745 mil millones 813 mil pesos en 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de estos recursos para fortalecer el respaldo social a la ciudadanía. “Y luego se preguntan: ‘¿Por qué hay tanto apoyo a los gobiernos de la Cuarta Transformación?’ Pues es que hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios. A nadie se le pregunta ‘¿por quién vas a votar?’, para darle un apoyo. A nadie se le pregunta ‘¿de qué partido eres?’, como en el pasado, para dar un apoyo. La mayoría son programas universales”, afirmó la mandataria, según reportó Presidencia.

Dentro de los programas sociales prioritarios, la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores ocupa un lugar central. Este apoyo ha experimentado incrementos anuales desde su instauración, lo que ha permitido a los beneficiarios cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida.

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores ha registrado aumentos anuales, alcanzando 6 mil 200 pesos bimestrales en 2025 y prevé llegar a 6 mil 430 en 2026. (Secretaría del Bienestar)

En 2018 el monto era de 1 mil 160 pesos, en 2019 subió a 2 mil 550 pesos, en 2020 a 2 mil 620 pesos, en 2021 a 3 mil 100 pesos, en 2022 a 3 mil 850 pesos, en 2023 a 4 mil 800 pesos, en 2024 a 6 mil pesos y en 2025 alcanzó los 6 mil 200 pesos bimestrales.

Para 2026, el Paquete Económico prevé un nuevo aumento en la pensión, que superará la inflación actual del 3.61 %. De acuerdo con las estimaciones, el incremento será de 224 pesos, lo que situará el pago bimestral en aproximadamente 6.424 pesos, cifra que se redondeará a 6.430 pesos a partir de enero de 2026.

Sin embargo, esta cifra es solamente una estimación, el aumento final no ha sido anunciado. También se espera que el incremento sobre la inflación alcance a todos los programas sociales a nivel federal.