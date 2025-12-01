La canción más sonada en Apple México hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Las canciones favoritas del momento

1. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cosechar éxitos es sinónimo de El Bogueto. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef), debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. TU SANCHO

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, TU SANCHO, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo, interpretado por Fuerza Regida, se mantiene en el tercer lugar de la lista.

4. ANSIEDAD

Fuerza Regida

ANSIEDAD se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. PIÉNSALO

Junior H

PIÉNSALO de Junior H es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se mantiene en sexto lugar.

7. EXCESOS

Fuerza Regida

En séptimo lugar, continúa EXCESOS de Fuerza Regida.

8. Ya Borracho

Herencia De Grandes

Con una diferencia favorable de 2, Ya Borracho de Herencia De Grandes se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

El sencillo de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno lugar, lo que apunta a que va de salida.

10. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Estevan Plazola. Quizás por esto es que HOLLYWOOD debuta en el ranking directamente en el décimo lugar.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.