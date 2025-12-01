Cancelan concierto de Javier Rosas en Hermosillo tras aparición de narcomanta que lo vincula con Los Salazar

Tras la suspensión inesperada del show, surgió una manta criminal que ligaba a Javier Rosas con Los Salazar y advertía de un posible atentado en el evento. (Facebook/Captura de pantalla)

Un concierto que ofrecerían Javier Rosas, Enigma Norteño y Máximo Grado, programado para la noche del viernes 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora, como parte de “La Recaída Tour”, fue cancelado a pocas horas de su inicio luego de que autoridades municipales argumentaron falta de personal policial para garantizar la seguridad del evento.

Sin embargo, horas después comenzó a circular una narcomanta en la que el cantante Javier Rosas es amenazado de muerte y además de que lo ligan con la facción de Los Salazar del Cártel de Sinaloa.

La versión oficial

Los organizadores y el propio Javier Rosas señalaron visiblemente molestos que la cancelación del concierto se anunció dos horas antes de la apertura de puertas. De acuerdo con la información difundida por los artistas a través de videos posteados en redes sociales, el Ayuntamiento de Hermosillo informó que “la Policía Preventiva y Tránsito Municipal no contaba con disponibilidad operativa ni de personal suficiente para brindar el apoyo requerido, por lo que no se puede llevar a cabo el evento antes mencionado”.

Javier Rosas, Enigma Norteño y Máximo Grado cancelan concierto en Hermosillo, Sonora. (Redes sociales)

Javier Rosas relató que el recinto ya estaba montado y la producción lista, reafirmando que todos los permisos se encontraban vigentes. El cantante subrayó: “Cancelar un evento dos horas antes con argumentos sin sentido es una injusticia”, señalando la afectación no solo para el público sino también para quienes dependen del espectáculo, como vendedores de comida, meseros, boleteros y proveedores externos.

El vocalista Christian Félix, de de Máximo Grado, recalcó que la decisión no dependió ni de los artistas ni de la promotora DLG Producciones, y agradeció especialmente a quienes viajaron desde otras ciudades y habían invertido en boletos y hospedaje.

En sus declaraciones, los músicos reportaron que tras la notificación, patrullas de distintas corporaciones acudieron al palenque y aseguraron las instalaciones.

(Captura de pantalla)

Javier Rosas y Christian Félix insistieron ante sus seguidores en que todas las posibilidades de diálogo se agotaron antes de la cancelación y enfatizaron el impacto en la economía local, listando a las personas que dependen de los espectáculos: “Toda la gente que trabaja en taquilla, la gente vendiendo boletos, puestos de comida, meseros, quienes surten el alcohol, la boletería y pequeños negocios” resultaron afectados. El equipo de producción de DLG Producciones recalcó que la inversión ya realizada no sería recuperada.

Durante el mensaje, los músicos ofrecieron una disculpa a quienes se vieron perjudicados. “Una gran cantidad de gente viajó, manejó horas, reservó hoteles y ya les cobraron. Esfuerzos que nadie devuelve tras una suspensión así”.

Después, Javier Rosas desmintió rumores y comentarios surgidos en redes sociales relacionados con la cancelación del concierto. En su declaración, pidió a sus seguidores no hacer caso a las especulaciones o versiones no confirmadas:

“Sé que hay muchas especulaciones, sé que se dicen muchas cosas en las redes, que esto y que lo otro, puras pendejad*s. No hagan caso y si no tienen nada que hacer, no comenten pendejad*s”.

Horas después apareció una narcomanta

Poco después de cancelada la presentación, se difundió en redes sociales la fotografía de una narcomanta atribuida a una célula criminal rival de Los Salazar, Los Matasalas, en la que se aseguraba que Javier Rosas iba a ser asesinado en dicho concierto.

En la lona se lee: “NO TE HAGAS… JAVIER ROSAS… TU SABES POR QUÉ CANCELASTE EL CONCIERTO… PORQUE ERES SALAZAR”. Además, se aseguraba que iba a morir “gente inocente” si se realizaba el evento.

(Captura de pantalla)

La gira “La Recaída Tour” buscaba rendir homenaje a Ernesto Barajas, cantante, compositor y productor y cofundador de Enigma Norteño, asesinado a balazos en agosto pasado.

Esta no es la primera vez que Javier Rosas aparece mencionado en una narcomanta. En enero, una lona similar apareció y se leían amenazas al cantante y a otros intérpretes, como Natanael Cano y Tito Torbellino Jr., por supuestas colaboraciones con Los Salazar.

Javier Rosas y Natanael Cano con Cabo 10, de Los Salazar. (X/@HEARST_BB)

Además, en redes sociales han circulado imágenes en donde se puede ver a Javier Rosas y Natanael Cano junto a presuntos líderes de Los Salazar, entre ellos el Cabo 10.

A ello se suma que en junio pasado, se dio a conocer que a Javier Rosas se le revocó su visa de trabajo para EEUU, por un supuesto trámite administrativo que en ese momento también alcanzó a otros músicos como Espinoza Paz, Grupo Firme y Julión Álvarez.