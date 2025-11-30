México

Pronósticos: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 29 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este sábado 29 de noviembre, compartidos por la Lotería Nacional.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

02, 09, 10 y 14

Chispazo Clásico

Número ganador:

15, 16, 22 y 24

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna elegirá las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX modifica horario por “Carrera del Ring” este domingo 30 de noviembre

Este evento deportivo partirá desde el Monumento a la Revolución y concluirá con un espectáculo especial de lucha libre

Metro CDMX modifica horario por

¿Alfredo Adame o Sergio Mayer Mori? Se filtra el nombre del eliminado de La Granja VIP del próximo 30 de noviembre

La noche del domingo promete emociones fuertes cuando Adal Ramones revele quién dejará la competencia

¿Alfredo Adame o Sergio Mayer

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

“Buscando un Burro”, el cortometraje que aspira la nominación al Oscar 2026 para representar a México

El material retoma lo ocurrido en 2018, cuando dos bomberos grabaron a un burro como si fuera el presidente de Venezuela

“Buscando un Burro”, el cortometraje

A partir de esta fecha podrás ver “Soy Frankelda”, la película recomendada por Guillermo del Toro, en streaming

La primera película mexicana hecha totalmente en stop-motion se suma al catálogo de la plataforma, marcando un avance para la animación nacional

A partir de esta fecha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Hidalgo denunció que

Alcalde de Hidalgo denunció que fue interceptado cuando circulaba por la carretera: “Nos alejamos muy rápido”

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Harfuch se reúne con representantes de transportistas y acuerda fortalecer seguridad en carreteras

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

¿Alfredo Adame o Sergio Mayer

¿Alfredo Adame o Sergio Mayer Mori? Se filtra el nombre del eliminado de La Granja VIP del próximo 30 de noviembre

“Buscando un Burro”, el cortometraje que aspira la nominación al Oscar 2026 para representar a México

A partir de esta fecha podrás ver “Soy Frankelda”, la película recomendada por Guillermo del Toro, en streaming

Dua Lipa ya está en la CDMX: fue vista con su novio en este famoso restaurante de la capital

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

DEPORTES

¿Se termina la novela?: reportan

¿Se termina la novela?: reportan que Pumas sí renovaría a JJ Macías

Aficionado fallece en accidente vial rumbo al partido América vs. Monterrey

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL