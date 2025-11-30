México

Melate Retro resultados del sorteo 1586 del 29 de noviembre de 2025

Esta tradicional lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos

Resultados del Melate Retro (Jovani Pérez)

La Lotería Nacional compartió los números ganadores del sorteo 1583 del Melate Retro publicados este sábado 29 de noviembre de 2025.

Se trata de una de los juegos más populares y tradicional del país que tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

  • Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025.
  • Sorteo: 1586.
  • Número ganador:02 07 09 10 12 15
  • Número adicional: 33.
  • Total de ganadores: 77,727
  • Total a repartir: $1,353,330.84
Cómo jugar al Melate

Horario del Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

