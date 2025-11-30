García Harfuch explica cómo fue la comunicación y relación laboral con Gertz Manero

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, estuvieron presentes el Secretario de Marina Pedro Morales, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch., quienes informaron avances sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Además, durante la sesión de preguntas y respuestas se abordó la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Harfuch señaló que la comunicación fue buena pero que siempre se tiene mira en mejorar.
***Información en desarrollo***
