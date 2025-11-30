García Harfuch explica cómo fue la comunicación y relación laboral con Gertz Manero

Tras la salida de Gertz Manero de la fiscalía, Harfuch destaca buena comunicación. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, estuvieron presentes el Secretario de Marina Pedro Morales, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch., quienes informaron avances sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Además, durante la sesión de preguntas y respuestas se abordó la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Harfuch señaló que la comunicación fue buena pero que siempre se tiene mira en mejorar.

***Información en desarrollo***