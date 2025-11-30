México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 30 de noviembre

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM publica en tiempo real el estado de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 5:00 horas de este domingo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:40

Estado: Demorado

Vuelo: AF175

Destino: Paris-Cdg

Aerolínea: Air France

Hora: 13:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 30 de noviembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así está la calidad del

Cómo preparar el mejor chocolate caliente: la receta secreta para esta temporada de frío

Esta deliciosa bebida se suele servir para acompañar pan, tamales o churros

Cómo preparar el mejor chocolate

De “El Vicentillo” a Iván Archivaldo: la descendencia de los capos mexicanos que no quisieron morir presos en EEUU

Los hijos de los narcotraficantes mexicanos más destacables han seguido un patrón para aceptar o recibir su culpabilidad para que la justicia norteamericana no los lleve solamente a la cárcel

De “El Vicentillo” a Iván

Confirman identidad de Kimberly Marisol, tras hallazgo de restos en Chilpancingo

La familia acudió ante las autoridades al ser notificados de un cuerpo hallado con vestimenta similar a la que portaba la menor el día de su desaparición

Confirman identidad de Kimberly Marisol,

¿Árbol de Navidad natural o artificial? Te decimos cuál es la mejor opción

Cada diciembre, familias enfrentan la decisión de elegir entre opciones que impactan el medio ambiente, el bolsillo y las tradiciones

¿Árbol de Navidad natural o
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Hidalgo denunció que

Alcalde de Hidalgo denunció que fue interceptado cuando circulaba por la carretera: “Nos alejamos muy rápido”

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Alfredo Adame o Sergio Mayer

¿Alfredo Adame o Sergio Mayer Mori? Se filtra el nombre del eliminado de La Granja VIP del próximo 30 de noviembre

“Buscando un Burro”, el cortometraje que aspira la nominación al Oscar 2026 para representar a México

A partir de esta fecha podrás ver “Soy Frankelda”, la película recomendada por Guillermo del Toro, en streaming

Dua Lipa ya está en la CDMX: fue vista con su novio en este famoso restaurante de la capital

Estos podrían ser los artistas mexicanos más escuchados del Spotify Wrapped 2025

DEPORTES

¿Se termina la novela?: reportan

¿Se termina la novela?: reportan que Pumas sí renovaría a JJ Macías

Aficionado fallece en accidente vial rumbo al partido América vs. Monterrey

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL